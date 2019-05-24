Хороші новини: найбільший виробник процесорів продовжить співпрацю з Huawei

Після оголошення про припинення співпраці компанії Huawei та британського виробника процесорів ARM, смартфони китайського вендора опинилися під загрозою. Однак, не всі компанії підтримують таку позицію американського уряду.

Про продовження спільної роботи з Huawei заявила компанія TSMC – найбільший світовий виробник мікросхем.

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Нагадаємо, 17 травня президент США підписав указ про заборону використання обладнання китайської компанії Huawei на території країни. Вендора звинувачують у шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання.

Що відомо про скандал з Huawei? Одразу після підписання відповідного указу Трампом, про призупинення співпраці із китайською компанією оголосила компанія Google. Зауважимо, пошуковий гігант є постачальником операційної системи Android, тому в майбутньому всі пристрої Huawei не отримають підтримки "зеленого робота" та доступу до фірмових сервісів компанії. Однак, пристрої, які вже перебувають в обігу, не матимуть проблем із оновленням та доступом.



Окрім того, співпрацю із вендором призупинили виробники процесорів ARM, Qualcomm та Intel. Ймовірно, припинить підтримку ноутбуків на базі операційної системи Windows, які випускаються під брендом Huawei, американська компанія Microsoft.

Як повідомляє 4PDA, компанія TSMC оголосила про продовження співпраці з Huawei. За словами прес-менеджера корпорації Елізабет Сан, санкції уряду США щодо китайського вендора не вплинуть на обсяг поставок з боку тайванського виробника чіпів.

За останні роки світова напівпровідникова індустрія створила складний і взаємопов'язаний ланцюжок поставок. Якщо в цьому ланцюжку будуть перебої, це безперечно позначиться на всьому ринку, а наскільки саме – поки неясно,

– заявила Сан в своєму виступі на технологічному симпозіумі.

Виробництво нового процесора. Таким чином, за даними китайських джерел, виробництво мобільної платформи Kirin 985 для майбутніх флагманів Huawei не опиниться під загрозою зриву.

У TSMC не уточнили, чи йдеться про тимчасові постачання ARM-процесорів до закінчення озвученої США відстрочки санкцій. Не виключено, що майбутні моделі CPU Kirin будуть побудовані на базі ядер інших виробників.

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Хто ще продовжить співпрацю з китайським виробником? Зауважимо, про збереження партнерських відносин з Huawei також заявили Lenovo і Toshiba.

Нові смартфони Huawei. Раніше повідомлялося, що реліз нового покоління смартфонів лінійки Mate намічений на жовтень 2019 року. Але навіть при успішному вирішенні апаратних проблем виробнику доведеться зіткнутися з проблемою з ліцензування ґаджетів в Google, яка вже заявила про припинення відносин з колишнім партнером. Не виключено, що неанонсовані пристрої Huawei отримають альтернативну операційну систему власної розробки.

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