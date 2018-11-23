HTC працює над власним 5G-смартфоном

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HTC працює над власним 5G-смартфоном
HTC працює над власним 5G-смартфоном / Фото з вільних джерел

Ресурс Phandroid поширив інформацію про те, що компанія HTC може відмовитися від випуску потужного смартфона U13, на користь апарата середнього рівня. Проте HTC запевнила, що такі чутки не відповідають дійсності, хоча компанія й працює над "дечим новим".

Про це повідомляє cnbeta.com.

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Тайванський виробник повідомив, що найближчим часом їх зусилля будуть зосереджені на розвитку засобів штучного інтелекту, блокчейн-технологій та інструментів віртуальної реальності.

Крім того, HTC планує випуск пристроїв з підтримкою мобільних мереж п'ятого покоління (5G). Можливо, випуск U13 відкладений з тієї причини, що в цьому апараті компанія має намір реалізувати підтримку 5G.

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Теги: Техно Смартфони HTC
Джерело: Техно
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