Хто продає найбільше: Топ-3 компанії-лідери з виробництва смартфонів
Останнє півріччя виявилось доволі складним для компанії Huawei, на яку були накладені американські санкції (зараз більшість обмежень вже скасовано). Не все гладко було й в Apple продажі iPhone продовжували падати. Та все ж трійка лідерів-виробників смартфонів залишилась незмінною.
Як свідчать нові дані компанії Strategy Analytics і Counterpoint, загалом глобальні поставки смартфонів за другий квартал 2019 року знизились на 2,6%. Щоправда, Samsung і Huawei продемонстрували невелике збільшення поставок і частки ринку.
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Так, продажі Samsung зросли на 1,9%, а Huawei додала на 1,7%. А от Apple навпаки зменшила поставки на 0,7%.
При цьому трійка лідерів залишилась незмінною: очолює рейтинг Samsung. Друга сходинка надалі за Huawei. Apple втрималась на 3 позиції. Так, частка Samsung становить близько 20%, у Huawei – 16%, а у Apple – трохи більше 10%.
Трійка лідерів не змінилась
Далі у рейтингу йдуть Xiaomi і Oppo з частками 9,4% і 8,7% відповідно, причому обидві компанії продемонстрували зростання.
Різке зростання поставок смартфонів продемонструвала компанія HMD Global (Nokia) - склав 20%, що дозволило компанії зайняти 9 місце в світовому рейтингу.
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