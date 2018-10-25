Хто такі бізнес-ангели та як вони допомагають стартапу

Термін "бізнес-ангел" означає інвестора, який вкладає кошти у розвиток ідеї, в яку сам вірить. Ця людина в душі дуже великий романтик.

Про це розповіла операційна директорка SaaS Batch одного з найбільших B2B акселераторів Європи Startup Wise Guys Олександра Балкова в інтерв’ю 24 каналу.

Це – прекрасні люди! Слово "ангел" в цьому понятті – це дуже не просто так. Будь-який інвестор вкладає в проект гроші, щоб потім отримати прибуток. Але мені здається, що будь-який бізнес-ангел може дати гроші на розвиток того, у що вірить", – пояснює Балкова.

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Вона також розтлумачила різницю між венчурним фондом і бізнес-ангелом. Головна відмінність полягає у тому, що фонд інвестує більше і на пізнішій стадії розвитку стартапу, при цьому бізнес-ангели вкладають менші кошти, але на більш ранній стадії.

На відміну від фонду, бізнес-ангел може прийняти емоційне рішення. Будь-який інвестор дивиться на показники стартапу. Але для бізнес-ангела вони не завжди вирішальний фактор прийняття рішення. Якщо йому подобається розробник проекту особисто – він може дати йому гроші,

– додала експертка.

Як приклад хорошого бізнес-ангела Олександра Балкова наводить українця Ніка Білогірська, який живе в США.

"У нашій екосистемі – він один з дуже активних бізнес-ангелів. У нього є свої критерії і специфіка, куди він інвестує, а куди – ні. Але його багато хто рекомендує як людину, яка сильно допомагає контактами", – додає Балкова.

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Окрім того, хорошими прикладами є Джейсон Калаканіс, який проінвестував понад 150 стартапів, серед яких Uber, Thumbtack, Evernote, Tumblr, або Естер Дайсон, яка теж зробила близько 150 інвестицій, включаючи Facebook, Flickr, Evernote.

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