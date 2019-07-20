Хто такий Базз Олдрін: історія астронавта, який здійснив першу пілотовану посадку на Місяць

Американський авіаційний Інженер, екс-пілот ВПС США, 16-й астронавт NASA. Олдрін брав участь у Корейській війні. Саме він пілотував місячний модуль місії Apollo 11, та вперше в історії здійснив пілотовану посадку на Місяць. Ну і звісно ж ви знаєте його як другу людину, яка ступила на поверхню супутника Землі через 20 хвилин після "Великого стрибка" усього людства у виконанні Ніла Армстронга.

Коротка біографія астронавта

Едвін Юджин Олдрін народився 20 січня 1930 року в невеликому містечку Глен Рідж, штат Нью-Джерсі в родині офіцера Едвіна Юджина Олдріна старшого і його дружини Меріон Мун. Рід Олдрінів має шотландські, шведські та німецькі корені.

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Молодий Базз Олдрін та його батько Едвін

Після закінчення у 1946 році середньої школи в місті Монклер майбутній астронавт спершу відмовився від можливості вчитися в престижному Массачусетському технологічному інституті і вступив до Військової академії США у Вест-Пойнті.

Військову академію США Олдрін закінчив у 1951 році здобувши ступінь бакалавра наук. Про запрошення до Массачусетського технологічного інституту Базз все ж не забув і у 1963 році захистив там дисертацію на тему "Управління зближенням космічних апаратів на орбіті" та отримав ступінь доктора наук з астронавтики.

Відоме прізвисько астронавта – Buzz виникло у Олдріна ще в дитинстві: його молодша сестра не могла вимовити слово brother (англійською брат) і скорочувала його до buzzer, а потім і взагалі buzz. У 1988-му році Олдрін офіційно змінив своє ім'я на Базз.

Військова служба

Після закінчення Військової академії США у Вест-Пойнті Олдрін вступив на військову службу до ВПС США. Він пройшов льотну підготовку у ролі льотчика-винищувача. Вже у 1953 році Базз пілотував літак F-86 Sabre в складі 51-о авіакрила винищувачів-перехоплювачів беручи участь у Корейській війні.



Базз Олдрін в кабіні свого F-86 Sabre

Там він виконав 66 бойових вильотів і збив два літаки МіГ-15, перший з яких 14 травня 1953 року. 8 червня 1953 року на сторінках журналу Life з'явилися фотографії, на яких було зображено, як Олдрін збиває МіГ-15, з якого катапультується пілот.



Історичне фото збитого Олдріном МіГ-15

Після війни Олдрін пройшов підготовку в Школі офіцерів ескадрильї при Авіаційному університеті на авіабазі ВПС Максвелл в Алабамі. Його призначили інструктором з повітряної стрільби на авіабазі Нелліс у Неваді, а потім помічником декана факультету в Академії ВПС США. Олдрін служив у складі американських військ в Європі командиром ланки F-100 в 22-й ескадрильї 36-го тактичного авіакрила на авіабазі в Бітбурзі, Німеччина.

До моменту зарахування в загін астронавтів Олдрін служив у місцевому відділенні ВПС при Центрі пілотованих космічних польотів (зараз Космічний центр Джонсона) в ролі відповідального за проведення експериментів Міністерства оборони США під час польотів кораблів Gemini.

До речі, у 1963 році коли Олдрін захистив дисертацію на тему "Управління зближенням космічних апаратів на орбіті" у Массачусетському технологічному інституті і став доктором наук з астронавтики, він отримав прізвисько Dr. Rendezvous (Доктор Рандеву).

Кар'єра в НАСА

У жовтні 1963 року Олдрін увійшов до складу третьої групи астронавтів НАСА. Він працював оператором зв'язку з екіпажем під час польотів кораблів Gemini 5. Після трагічної загибелі основного екіпажу Gemini 9 – Елліотта Сі і Чарльза Бассетта – екіпаж Олдріна став дублюючим у місії Gemini 9 та основним екіпажем Gemini 12.

З 11 по 15 листопада 1966 року Олдрін вперше відправився у космос пілотуючи корабель Gemini 12 (командиром корабля був Джеймс Ловелл, згодом командир історичного польоту Apollo 13). Це був останній політ корабля серії Gemini, за час якого він зробив 59 обертів навколо Землі. Основною метою польоту було зближення і стикування з апаратом Agena XII, підняття його на орбіту висотою 555,6 кілометра та вихід у відкритий космос. Другорядними завданнями були 14 різних експериментів, відпрацювання стикувальних маневрів та автоматичної посадки.

Олдрін здійснив три успішних виходи у відкритий космос, в ході яких відпрацьовувалися навички переміщення і виконання низки завдань. Так, в одному з виходів Олдрін приєднав трос до корпусу апарату Agena. За допомогою приєднаного троса була проведена гравітаційна стабілізація зв'язки Gemini-Agena. Тривалість виходу склала 5 годин 30 хвилин. Цей політ довів, що астронавти можуть ефективно працювати у відкритому космосі. Олдрін став першою людиною, яка тричі виходила у відкритий космос.



Базз Олдрін виконує роботи поряд з апаратом Agena

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Місія Apollo 11

У листопаді 1967 року Олдріна призначили в дублюючий екіпаж третього пілотованого польоту за програмою Apollo, який повинен був стати першим запуском на ракеті Saturn V. Після переформування екіпажів він був дублером пілота командного модуля корабля Apollo 8. І от у січні 1969 року Базза Олдріна призначили пілотом місячного модуля Eagle корабля Apollo 11.



Базз Олдрін всередині місячного модуля Eagle

21 липня 1969 року за Грінвічем Едвін "Базз" Олдрін став другою людиною, яка ступила на поверхню Місяця, зробивши кілометрову прогулянку природнім супутником землі.

Відео перших кроків База Олдріна на Місяці:

Перші слова Базза Олдріна після висадки на поверхню Місяця:

Існує багато оповідок про те, що Олдрін завжди хотів першим ступити на Місяць. Існує версія, що спершу йому і було обіцяно перший крок, однак через схеми розташування астронавтів у посадковому модулі довелося все ж зупинитися на Нілі – за штатним розкладом він сидів ближче до виходу.

Згідно з іншою версією Армстронг отримав це право через свою скромність. Так чи інакше, свою частку слави Олдрін отримав: офіційно, першими на поверхні прозвучали слова Армстронга – "Х'юстон, говорить база в Морі Спокою. Орел сів". Однак, безпосередньо перед цим в ефірі прозвучали слова Базза Олдріна: "Лампа контакту загорілася... ОК, двигун вимкнено".



Фото сліду підошви взуття Олдріна на поверхні Місяця

Базз Олдрін – прихильник пресвітеріанської церкви. Після посадки на Місяць, він повідомив на Землю:

Говорить пілот місячного модуля. Я б хотів скористатися цією можливістю і попросити кожну людину, яка мене слухає, ким би вона не була і де б не перебувала, на хвилину відволіктися, поміркувати над подіями останніх кількох годин і по-своєму віддати шану.

Тоді ж Олдрін, користуючись правами старійшини пресвітеріанської церкви, провів коротку приватну службу з причастям. Армстронг, будучи невіруючим, від причастя відмовився.

Життя після NASA

Олдрін завершив кар'єру в NASA у липні 1971 року. Після відходу з NASA Олдрін був призначений керівником Школи льотчиків-випробувачів ВПС США на базі ВПС Едвардс у Каліфорнії. В березні 1972 року, після 21 року служби у ВПС, Олдрін пішов у відставку.

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Напруга під час підготовки до польоту і потрясіння від самого факту висадки на Місяць вплинули на Олдріна негативно. Мети співставної з польотом на Місяць більше не було. У нього почалася депресія, яка привела Олдріна до проблем з алкоголем. В результаті йому довелося пройти лікування у госпіталі Сан-Антоніо. Його автобіографічні книги "Повернення на Землю" і "Чудове спустошення", опубліковані відповідно в 1973 і в 2009 роках, розповідають про його боротьбу з клінічною депресією і алкоголізмом в перші роки після завершення кар'єри в NASA.



Базз Олдрін у 2016 році

Олдрін також є автором таких книг: "Перші на Місяці", "Люди з Землі", "Зустріч з Тибетом", "Повернення", "Дістатися Місяця", і "Місія на Марс. Моє бачення освоєння космосу".

Життя Базза Олдріна сильно змінилося, коли він у 1987 році одружився втретє на Лойс Кеннон. Після NASA він, як і раніше займався популяризацією освоєння космосу. У 1972 році Олдрін заснував консалтингову компанію Research and Engineering Consultants Inc. і став її президентом. У 1985 році став професором Центру аерокосмічної науки при Університеті Північної Дакоти. У 1996 році заснував компанію Starcraft Enterprise в місті Лагуна-Біч і є її президентом. Також Олдрін є членом ради директорів компанії Space Adventures.