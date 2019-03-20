Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft

Білл Гейтс – засновник корпорації Microsoft та друга найбагатша людина світу – у хвилину він заробляє понад 6 тисяч доларів. Як йому вдалось цього досягти –найцікавіші факти про життя та секрети успіху американського бізнесмена читайте нижче.

Сьогодні Білл Гейтс є успішним підприємцем, щедрим меценатом та люблячим сім'янином. Проте, перш ніж він став мільярдером, йому довелося добряче попрацювати і розвинути лідерські якості.

Читайте також: Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети

Дитинство та юність Білла Гейтса

Народився Білл Гейтс 28 жовтня 1955 року в Сіетлі (штат Вашингтон). Його батько Вільям Генрі Гейтс Старший був видатним юристом, а мати Мері Максвелл Гейтс працювала в раді директорів банкового холдингу First Interstate BancSystem. Також Білл має старшу сестру Крістіанну та молодшу сестру Ліббі.

В дитинстві Білл Гейтс сам хитався в колисці, а його улюбленою іграшкою був кінь-качалка. Згодом це стало своєрідною звичкою – навіть досі Білл Гейтс похитується, коли напружений.



Білл Гейтс у дитинстві

У 13 років Гейтс пішов до Лейксайдської приватної школи, де він і познайомився з комп’ютером. У восьмому класні хлопець створив свою першу програму – хрестики-нулики, в якій можна було грати проти комп'ютера. Техніка зачарувала Гейтса, бо вона завжди абсолютно точно виконувала код. Згадуючи цей момент, Білл казав:

"В машині було щось дуже елегантне"

Читайте також: Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу

У восьмому класі його матері подарували комп’ютер General Electric, але він мав платний час – 4,8 доларів за хвилину. Так, Гейтс з друзями почав шукати час на інших комп’ютерах. Один з таких – PDP-10 заблокував учнів: Білла Гейтса, Пола Аллена, Ріка Вейланда, та Кента Еванса на все літо, адже виявилося, що вони використовували помилки в операційній системі, щоб отримати безкоштовний час.

Після закінчення блокування, хлопцям запропонували шукати помилки в програмному забезпеченні. Гейтс ходив в офіси і вивчав джерельний код різноманітних програм, що працювали в системі, серед яких були програми на Fortran, Lisp, та машинний код.



Білла Гейтса комп'ютери захоплювали ще з юності

Згодом про програмістські здібності Гетса дізналася адміністрація школи і доручила йому написати програму для складання розкладів. Але і тут Гетс схитрував – він змінив код так, щоб вчитися у класах з "непропорційною кількістю цікавих дівчат", аби не відволікатися від техніки.

У 17 років, Гейтс з Полом Алленом створили підприємство Traf-O-Data, яке мало виробляти лічильники трафіку на основі процесора Intel 8008.



Пол Аллен та Білл Гейтс

Тоді Гейтс отримав cтипендію національної заслуги та вступив до Гарвардського коледжу. Там він зустрів товариша – Стіва Балмера, який багато років по тому став наступником Гейтса на посаді генерального директора Microsoft.

Будучи студентом Гарварду, Гейтс не мав визначеного плану навчання і проводив багато часу, використовуючи доступні там комп'ютери. Він підтримував контакт з Полом Алленом і згодом вони випустили MITS Altair 8800, комп'ютер на основі процесора Intel 8080.

Читайте також: Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера

У 1974 році Гейтс покинув Гарвард, бо хотів почати власний бізнес. Тільки через понад 30 років, 2007 року, Гейтс нарешті отримав диплом Гарварду – йому присвоїли почесне звання доктора наук.

Кар’єра та статки Білла Гейтса

Створе​ння Microsoft

Білл Гейтс заснував Microsoft у 1976 році, коли уклав контракт з MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems) на розробку базової операційної системи для їх нових мікрокомп'ютерів.



Білл Гейтс – засновник Microsoft

Великий прорив для Microsoft настав в 1980 році, коли провідний виробник ПК – IBM звернулася до них за новою операційною системою BASIC для своїх нових комп'ютерів. Компанія Microsoft наполегливо працювала, щоб продати свою операційну систему для цієї та інших компаній.

Таким чином, Microsoft зміг досягти величезної популярності у галузі розробки програмного забезпечення саме в той час, коли ринок персональних комп'ютерів почав розвиватися. А такі програми, як Microsoft Word і Excel, стали галузевим стандартом.

Запуск Windows

У 1990 році Microsoft випустила свою першу версію Windows. Це був прорив в операційному програмному забезпеченні, оскільки він замінив текстові інтерфейси на графічні.

У 1995 році була випущена Windows 95, що встановлювала нові стандарти і функції для операційних систем. Ця версія Windows була основою всіх майбутніх випусків від Windows 2000 до версій XP і Vista.



Компанія Гейтса Microsoft запустила першу версію Windows

Протягом усього свого перебування на посаді Білл Гейтс прагнув розвивати бізнес Microsoft. Наприклад, Microsoft Internet Explorer став домінуючим веб-браузером, хоча в основному це було пов'язано з тим, що він був попередньо встановлений на більшості нових комп'ютерів. Щоправда, зараз Internet Explorer втратив свою популярність та рідко використовується.

Згодом Білл Гейтс пішов з поста генерального директора Microsoft і почав жертвувати мільярди акцій. Він покинув посаду голови ще у 2014 році і нині займає там посаду консультанта з технологій.

Читайте також: Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером

Журнал Forbes, який щорічно публікує рейтинг найбагатших людей світу, писав, що з 2017 по 2018 рік статки Білла Гейтса зросли з 86 мільярдів доларів до понад 90 мільярдів доларів. Капітал Гейтса за один рік збільшився на 4 мільярди доларів – а це становить приблизно 10 мільйонів доларів на день.

Благодійна діяльність Гейтса

Білл Гейтс разом зі своєю дружиною Меліндою Френч створив власний Фонд. Гейтс прагнув зосередитися на глобальних проблемах, ігнорованих урядом, тому висловив зацікавленість в поліпшенні стандартів державної шкільної освіти в США.

З 2008 року Гейтс повністю присвятив себе благодійності. Відомо, що Гейтс і його дружина Мелінда пожертвували 28 мільярдів доларів через свій благодійний фонд на допомогу хворим людям.



Білл Гейтс з дружиною Меліндою

В інтерв'ю Daily Telegraph Гейтс заявив:

Гроші не приносять користі для мене після певного моменту. Їх корисність цілком полягає в створенні організації та передачі ресурсів найбіднішим в світі.

Білл також приділив більше уваги питанням навколишнього середовища. А у 2015 році він виділив мільярд доларів на проект в області чистої екології.

Цікаво, що у 2009 році Фонд Білла та Мелінди Ґейтс ініціював проект щодо встановлення інтернету в 1000 українських бібліотек в рамках програми "Бібліоміст".

Особисте життя Білла Гейтса

У 1994 году Білл одружився на Мелінді Френч, яка булу бакалавром наук в галузі комп'ютерних наук и працювала в його компанії Microsoft менеджером. Подружжя має дві чарівні доньки Дженніфер Катарін и Фібі Адель та сина Рорі Джона.



Сім'я Білла Гейтса

Цікаво, що хоч прибутки Гейтса нещодавно перевищили 90 мільярдів доларів, його діти в розкоші не купаються. На рівні із усіма вони здобувають освіту власними силами, що доводять фото у соціальних мережах.

Читайте також: Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту

Так, у свої 21 донька засновника Microsoft Дженніфер успішно склала іспити до Стенфордського університету і виступає за Американську збірну з кінного спорту.



Донька Гейтса Дженніфер захоплюється кінним спортом

Приватну школу Лейксайд, де вчився і Білл Гейтс, нещодавно закінчив єдиний син мільярдера 18-річний Рорі. Але куди подаватиме документи, поки не вирішив – мріє пов'язати своє життя із науками та економікою.

Наймолодшій донці – Фібі 15 років. Вона навчається у приватній школі Сіетла і наразі не знає, ким стане у майбутньому.

Відомо, що всі діти Гейтса отримають після його смерті всього 0,01% від його грошей (близько 10 мільйонів доларів). Все інше віддадуть на потреби нужденним.

Секрети успіху засновника Microsoft

Варто наголосити, що засновник Microsoft, попри свої величезні статки, пише книги (вже опубліковані "Дорога в майбутнє" та "Бізнес зі швидкістю думки") та радо ділиться своїми правилами життя. За останні роки Гейтс розповів про них дуже багато. Отже, ось секрети успіху Білла Гейтса:

1. Налаштуйтеся на перемогу

У всьому, що б не робив Білл Гейтс, він налаштований на перемогу, а люди, які вели з ним переговори, відзначали жорсткість Гейтса при укладанні угод. До того ж, його називають неперевершеним фахівцем в справі усунення суперників.

2. Будьте рішучі

Хороший менеджер мужньо зустрічає навіть найгірші новини. Якщо зберігати холоднокровність, будь-яка проблема вирішиться набагато швидше.

3. Вивчайте конкурентів

Відвідування сайтів своїх конкурентів – це щоденний ранковий ритуал Гейтса. Він переконаний, не варто ігнорувати успіхи суперників. Треба вивчти їхні досягнення, прагнення і цілі.

4. Тримайте все під контролем

Важливий момент успіху Microsoft – це здатність управляти великою кількістю проектів одночасно. Говорять, що він в змозі в один і той же час вести кілька розмов на різні технічні теми. За власним визнанням Гейтса, ним керує постійний страх, що він може втратити наступну "велику справу".

5. Бійтеся зазнати поразки – це допоможе вам краще працювати

Тут дуже важливо тримати баланс і не потурати своєму страху настільки, щоб опустити руки. Всі невдачі і життєві виклики слід сприймати легко і творчо. Проте, не дивлячись на надзвичайний успіх корпорації Microsoft, Білл Гейтс говорив, що ніколи не був повністю задоволений жодним його продуктом.

6. Вивчайте конкурентів

Зокрема, відвідування сайтів своїх конкурентів – це щоденний ранковий ритуал Гейтса. Не ігноруйте успіхи конкурентів, а постійно вивчайте їх досягнення, прагнення і цілі.

7. Починайте сьогодні

Не чекайте нового року, початку місяця або понеділка. Якщо вас щось не влаштовує на роботі – створюйте власну справу просто зараз. Витрачайте час тільки на те, що вам дійсно цікаво.

8. Не звертайте уваги на успіх – він оманливий і мінливий

Досягнувши мети, не сидіть склавши руки і одразу ж ставте перед собою нову мету. Успіх – це поганий вчитель, оскільки вселяє розумним людям думку про те, що вони не можуть програти. І тоді рано чи пізно це все ж може статися.

9. Відривайтеся від натовпу

Натовп далеко не завжди йде в потрібному напрямку, так що краще завжди вибирати свій власний шлях розвитку.

10. Полюбіть техніку

Одним з найважливіших чинників успіху Microsoft є технічні знання Гейтса. Він завжди бачив майбутній напрямок розвитку технології і завжди був готовий очолити процес. Протягом багатьох років Білл Гейтс постійно доводив, що його можна назвати провидцем комп'ютерної індустрії.

11. Орієнтуйтеся на інтернет, бо за ним майбутнє

З цього приводу у Гейтса є улюблені фрази, які цілком гідні стати афоризмами: "Скоро залишаться лише два види компаній: ті, хто в мережі, і ті, хто закінчив займатися бізнесом", "Якщо зараз ваш бізнес поза інтернетом – значить, у вас немає бізнесу".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.