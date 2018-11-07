Напевно, більшість шанувальників комп'ютерної техніки знають про компанію NVIDIA. Наразі "зелений" чіпмейкер посідає чільне місце на ринку відеокарт та заслужив неабияку довіру користувачів. Проте чи всі знають, хто очолює цю компанію?

Техно 24 підготував для вас біографію засновника та незмінного керівника компанії NVIDIA Женьсюня Хуана.

Дитинство та юність Женьсюня Хуана

Народився Женьсюнь 17 лютого 1963 року в Тайнані (Тайвань). Пізніше разом з батьками він переїхав до Оніди (штат Кентукі), а пізніше до Орегону. До слова в Оніді Хуан закінчив баптиську школу, а пізніше почав на професійному рівні займатися настільним тенісом і у віці 15 років він посів третє місце в молодшому парному розряді на U.S. Open. Хуан також закінчив середню школу Алохи, яка розташована в західному передмісті Портленда.

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Женьсюнь Хуан отримав ступінь бакалавра в галузі електротехніки в Університеті штату Орегон в 1984 році і ступінь магістра в галузі електротехніки Стенфордського університету в 1992 році. Окрім того, у штаті Орегон він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Лорі, яка на той час була його партнеркою по інженернії лабораторії.



Женьсюнь Хуан – керівник компанії NVIDIA

Кар'єра Женьсюня Хуана

Після закінчення коледжу Женьсюнь Хуан був директором LSI Logic і розробником мікропроцесорів в Advanced Micro Devices , Inc. (AMD).

На своє 30-річчя (1993 року) Хуан заснував компанію NVIDIA і наразі є її головним виконавчим директором та президентом. Він володіє часткою акцій NVIDIA на суму близько 1,3 мільярда доларів (дані за 2016 рік). Також відомо, що Хуан заробив 24,6 мільйонів доларів на посту головного виконавчого директора в 2007 році, адже став одним із 61 найбільш оплачуваних CEO у США за версією Forbes.

Особисте життя Женьсюня Хуана

Хуан одружений на своїй колезі ще зі студентських років Лорі. Також подружжя виховує двох дітей.

Укласти парі з колегою по роботі – справа звичайна. Але якщо це сталося під час корпоративу, наслідки можуть виявитися несподіваними. Обзавестися зеленим візерунком своєї компанії Хуану довелося після того, як акції його дітища підскочили в ціні до 100 доларів за акцію, – такими були умови спору.



Женьсюнь Хуан має тату у вигляді емблеми своєї компанії

Окрім того, на початку червня цього року китайські ЗМІ поділилися цікавою інформацією щодо родинних зв'язків керівників провідних компаній в індустрії відеопроцесорів. Виявилося, що Женьсюнь Хуан дальній родич виконавчого директора компанії AMD.

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За словами журналістів, дідусь Лізи Су – рідний брат матері Хуана. Проте керівники компаній ніяк не коментують такі заяви журналістів.



Ліза Су – керівник компанії AMD

Швидше за все, в Тайвані про родинні зв'язки Лізи Су та Женьсюня Хуана знали давно. Ще в 2014 році, одразу після призначення Лізи Су на пост головного виконавчого директора AMD, про це заговорило тайванське видання CW.

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