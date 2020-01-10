Huami представила TWS-навушники для музики і сну

Компанія Huami під час виставки CES 2020 представила дві моделі TWS-навушників. Вони отримали назви Amazfit PowerBuds та Amazfit ZenBuds. Окрім передачі музики, вони мають ряд цікавих функцій.

Навушники Amazfit PowerBuds

Як передає gizmochina, Amazfit PowerBuds мають датчик частоти серцевих скорочень, динамічні випромінювачі та підтримують технологію шумозаглушення ENC.

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Ємності акумулятора вистачить до 8 годин автономної роботи. Якщо ж підзаряджати навушники за допомогою футляра, то заряду вистачить на добу. 15 хвилин зарядки в футлярі дадуть можливість слухати музику протягом 3 годин. Девайс отримав захист від води та пороху за стандартом IP55.

Навушники Amazfit PowerBuds можуть працювати добу без підзарядки

Навушники Amazfit ZenBuds

Як заявили у Huami, модель Amazfit ZenBuds – інструмент, що забезпечує подорож до ідеального сну. Вони отримали унікальну конструкцію, що дуже надійно утримується в вусі і забезпечує ідеальну шумоізоляцію. За сном стежитимуть спеціальні датчики.

Щоправда, під час сну прослуховувати звичайну музику не вийде, можна прослуховувати лише попередньо "схвалені" файли. Управляти гучністю тут можна лише за допомогою самих навушників. Час автономної роботи становить 8 годин, а з футляром – до 56 годин.

Amazfit ZenBuds - ідеальні для сну

Ціна

Amazfit PowerBuds надійдуть у продаж вже у лютому. Рекомендована вартість складе 100 доларів (або близько 2 400 гривень).

Що стосується ціни та дати виходу Amazfit ZenBuds, то наразі інформації про це немає.

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