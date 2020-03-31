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Huawei анонсувала новий стандарт інтернету

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Ілюстративне фото / Engadget

Компанія Huawei спільно з китайськими державними провайдерами запропонувала Міжнародному союзу електрозв'язку новий інтернет-протокол New IP. Але попри технічні переваги розробки, фахівці в галузі зв'язку вже розкритикували перспективний стандарт.

За заявою компанії, New IP розробляється для задоволення технічних вимог, цифрових технологій, що швидко розвиваються. Таких, як автоматичне керування автомобілями і поширення інтернету речей, повідомляє Engadget.

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Особливості нового протоколу

Розробники повідомляють, що протокол, в теорії надає більш ефективну адресацію і управління мережею, ніж актуальний TCP/IP, буде "відкритий для вчених і інженерів по всьому світу". Huawei заявила, що зараз розробляє складові нової мережевої архітектури за участю інших країн і компаній, а її тестування почнеться в 2021 році.

Проте експерти поставилися до запропонованої технології з побоюванням. Незважаючи на формальну відкритість, вона передбачає можливість віддаленого відключення окремих сегментів мережі за допомогою віртуального "перемикача". Такий інструмент може використовуватися для інтернет-цензури, а механізм аутентифікації дозволяє зв'язати мережеву адресу з користувачем за допомогою cookie-файлів, "засвітивши" його провайдеру або регулятору.

Зараз новий протокол перебуває на розгляді в Міжнародному союзі електрозв'язку. Не виключено, що навіть в разі прийняття "на озброєння" він набуде поширення лише на території Китаю.

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Автор: Михайло Года
Теги: Huawei Новини Техно Техно Інтернет
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