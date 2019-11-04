Фітнес-трекер Huawei Band 4 надійшов у продаж в Україні: ціна

В Україні стартував продаж нового фітнес-трекера від Huawei – Huawei Band 4. Цікаво, що власники Band 4 зможуть змінювати циферблати залежно настрою — Huawei Watch Face Store можна змінити екрани у різних стилях.

Про це Техно 24 розповіли у пресслужбі Huawei в Україні. Доступні дві моделі фітнес-браслета – Huawei Band 4 та Huawei Band 4e.

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Дизайн

Новинки оснащені сенсорним OLED-дисплеєм, при цьому Band 4 отримав діагональ 0,96 дюйма, а Band 4e — 0,5 дюйма. Huawei Band 4 доступний з гіпоалергенними ремінцями у рожевому, помаранчевому та чорному кольорах.

Band 4e можна прикріплювати до одягу

До речі, Huawei Band 4е має спеціальну пряжку, тож його не обов’язково носити на руці, девайс можна прикріпити до одягу чи взуття.

Характеристики

Huawei Band 4 та Band 4e отримали нові режими для спорту. Так, Band 4 підтримує 9 спортивних режимів. У Huawei Band 4е, окрім того, доступний ще й баскетбольний режим. Цей режим дає змогу відстежувати висоту стрибків, відстань, спалені калорії, середню та максимальну швидкість руху під час гри в баскетбол тощо.

Крім того, браслети підтримують функції інтелектуального відстеження руху, моніторингу сну, пошуку телефону за допомогою Bluetooth і сповіщення про отримані повідомлення та дзвінки.

Huawei Huawei Band 4 доступний у кількох колірних варіантах

Ще одна цікавинка – функція TruSeen TM 3.5 з підтримкою штучного інтелекту. Вона контролює серцевий ритм з високою точністю. Якщо частота серцевих скорочень перевищує норму, фітнес-браслет повідомляє власника за допомогою вібрації.

Технологія Huawei TruSleep TM 2.0 відстежує серцебиття під час сну, щоб визначити чотири фази (глибокий сон, легкий сон, швидкий сон, пробудження) та проаналізувати якість відпочинку, а також дати відповідні рекомендації. Huawei Band 4 також можна використовувати як пульт керування для камери смартфона.

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Huawei Huawei Band 4 вже можна купити

Щодо автономності, Band 4 працює на одному заряді понад тиждень. При цьому Band 4e можна не заряджати до 12 днів.

Ціна. Обидві новинки вже надійшли у продаж.

Huawei Band 4 оцінений у 999 гривень;

Huawei Band 4e можна придбати за 499 гривень.

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