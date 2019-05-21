Huawei дозволили тимчасово відновити свою діяльність у США

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Huawei зможе оновлювати Android на своїх ґаджетах
Huawei зможе оновлювати Android на своїх ґаджетах / Фото з відкритих джерел

Міністерство торгівлі США видало китайському технологічному гіганту Huawei тимчасову ліцензію, яка дозволить компанії підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення своїх ґаджетів.

Тимчасову ліцензію отримала не лише компанія Huawei, але і 68 підконтрольних їй підприємств. Ліцензія діятиме 90 днів, тобто до 19 серпня 2019 року.

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Компаніям дозволено підтримувати роботу існуючих мереж, обладнання та мобільних гаджетів. Крім того, Huawei дозволяють оновлювати програмне забезпечення своїх пристроїв.

Отримання Huawei тимчасової ліцензії вигідно операторам мобільного зв'язку та інтернет-провайдерам, які використовують обладнання китайської компанії.

Раніше у Huawei пообіцяли, що компанія буде продовжувати надавати оновлення безпеки для усіх смартфонів та планшетів, що вийшли під брендами Huawei і Honor за будь-яких обставин.

В Android також запевнили, що сервіси Google Play та система безпеки Google Play Protect, продовжуватимуть працювати на пристроях компанії.

Що відомо про скандал?Китайського виробника звинуватили в технічному шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання. Окрім того, американські виробники закликали європейські компанії не співпрацювати з китайським виробником у впровадженні 5G в Європі.

Згодом Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Huawei у чорний список через загрозу національній безпеці. Тим часом у Huawei назвали такий крок неприйнятним та заявили про готовність укласти угоду про недопущення шпигунства, щоб отримати доступ до контрактів, пов'язаних з розвитком мереж 5G.

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Теги: Техно Ґаджети Huawei Новини США Android
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