В мережі з'явилися подробиці щодо нового бюджетного смартфона Huawei Nova 4. Відомо, що пристрій отримає флагманські характеристики, проте його ціна не перевищуватиме 400 доларів.

Про це повідомляє iGeekPhone.

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За даними джерела, Huawei Nova 4 працюватиме на топовому процесорі Kirin 980, як у смартфонів Huawei Mate 20 і Mate 20 Pro. Окрім того, новинка отримає подвійну основну камеру та подвійну фронтальну із роздільною здатністю 26 мегапікселів. Камера отримає ряд функцій щодо поліпшення знімків на базі системи штучного інтелекту.

Huawei Nova 4 також обладнають потужною батареєю на 4 100 міліампер годин.



Тизер Huawei Nova 4

Ще однією особливістю стане можливість роботи в стільникових мережах п'ятого покоління. Принаймні, одна з версій буде з підтримкою 5G.

Орієнтовна ціна на Huawei Nova 4 становить 400 доларів (близько 10 600 гривень). Для таких технічних характеристик це досить гуманна вартість.

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