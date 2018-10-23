Huawei готує бюджетний смартфон із топовими характеристиками

551 Читать новость на русском
Huawei готує бюджетний смартфон із топовими характеристиками
Huawei готує бюджетний смартфон із топовими характеристиками / Фото з вільних джерел

В мережі з'явилися подробиці щодо нового бюджетного смартфона Huawei Nova 4. Відомо, що пристрій отримає флагманські характеристики, проте його ціна не перевищуватиме 400 доларів.

Про це повідомляє iGeekPhone.

Читайте також: Смартфон Huawei P20 пережив падіння із неймовірної висоти та вижив: фото

За даними джерела, Huawei Nova 4 працюватиме на топовому процесорі Kirin 980, як у смартфонів Huawei Mate 20 і Mate 20 Pro. Окрім того, новинка отримає подвійну основну камеру та подвійну фронтальну із роздільною здатністю 26 мегапікселів. Камера отримає ряд функцій щодо поліпшення знімків на базі системи штучного інтелекту.

Huawei Nova 4 також обладнають потужною батареєю на 4 100 міліампер годин.

Huawei Nova 4
Тизер Huawei Nova 4

Ще однією особливістю стане можливість роботи в стільникових мережах п'ятого покоління. Принаймні, одна з версій буде з підтримкою 5G.

Орієнтовна ціна на Huawei Nova 4 становить 400 доларів (близько 10 600 гривень). Для таких технічних характеристик це досить гуманна вартість.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Ціни Huawei
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
сьогодні 10:03 Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
Євгенія Мазур 367
Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
25 жовтня 12:32 Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
2338
Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
25 жовтня 09:01 Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
615
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
23 жовтня 18:15 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
2753
Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
22 жовтня 21:04 Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
1128
Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
21 жовтня 20:06 Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
Анастасія Можаровська 2230
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук