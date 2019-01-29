Huawei готує до виходу свій перший смарт-телевізор

345 Читать новость на русском
Huawei готує до виходу свій перший смарт-телевізор
Huawei готує до виходу свій перший смарт-телевізор / passport.weibo.com

Компанія Huawei та її суббренд Honor готуються вийти на ринок телевізорів. Так, перший такий продукт під брендом Honor ми маємо побачити вже у квітні цього року.

Як пише CNBeta, це буде телевізор із "розумними" функціями. Інформації щодо його ціни поки немає.

Читайте також:  Samsung назвав вартість лінійки телевізорів 8K QLED: ціни шокують

Ще один продукт має вийти вже під брендуванням Huawei. Це також буде смарт-телевізор і його мають представити у другій половині року.

На який ринок націлені. При цьому у компанії зауважили, що їхні пробукти не націлені на конкуренцію із іншим китайським виробником – компанією Xiaomi. Адже телевізори Huawei націлені на середній і високий сегменти.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Побутова техніка Huawei
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
NASA захищатиме Землю від астероїдів
28 січня 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
Борис Немировський 999
Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
28 січня 20:02 Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
1411
День народження Леоніда Каденюка: цитати українця про Всесвіт, які надихають
28 січня 14:02 День народження Леоніда Каденюка: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Юліана Вінтюк 10509
Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
27 січня 20:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 7329
#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
26 січня 20:04 #10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
3617
Представили смартфон Vivo APEX 2019 без жодної кнопки та отвору
24 січня 17:17 Представили смартфон Vivo APEX 2019 без жодної кнопки та отвору
1107
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук