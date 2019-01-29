Huawei готує до виходу свій перший смарт-телевізор

Компанія Huawei та її суббренд Honor готуються вийти на ринок телевізорів. Так, перший такий продукт під брендом Honor ми маємо побачити вже у квітні цього року.

Як пише CNBeta, це буде телевізор із "розумними" функціями. Інформації щодо його ціни поки немає.

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Ще один продукт має вийти вже під брендуванням Huawei. Це також буде смарт-телевізор і його мають представити у другій половині року.

На який ринок націлені. При цьому у компанії зауважили, що їхні пробукти не націлені на конкуренцію із іншим китайським виробником – компанією Xiaomi. Адже телевізори Huawei націлені на середній і високий сегменти.

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