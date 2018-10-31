Смартфон Honor Magic 2 представили офіційно: характеристики і ціна
31 жовтня компанія Huawei офіційно представила свій новий смартфон Honor Magic 2. Пристрій вирізняється нетиповим дизайном – він створений у вигляді слайдера, а також одразу 6 модулями камер.
Дизайн Honor Magic 2
Як вже було сказано, новинка випущена у вигляді слайдера, таким чином виробники вирішили заховати фронтальну камеру і добитись ще більшої безрамковості дисплею.
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Новинка оснащена AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 6,39 дюйма та роздільною здатністю FHD + (1080 x 2340 пікселів). Сканер відбитків пальців вбудований у дисплей.
Honor Magic 2 доступний у 2 кольорах
Характеристики Honor Magic 2
Смартфон отримав процесор Huawei Kirin 980 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті. Основна камера потрійна: роздільна здатність двох датчиків по 16 Мп та один на 24 Мп. Селфі-камера теж має три модулі: на 16Mп, 2 Mп та 2Mп.
Ємність батареї складає 3 400 мАг.
Honor Magic 2: відеоогляд
Новинка одразу з коробки буде працювати під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.
Ціна Honor Magic 2
Смартфон буде доступний для попереднього замовлення 5 листопада. Наступного дня новинка надійде у продаж. Honor Magic 2 доступний для купівлі у 4 модифікаціях:
Honor Magic 2 6/128 ГБ – 545 доларів (15 300 гривень);
Honor Magic 2 8/128 ГБ – 616 доларів (17 200 гривень);
Honor Magic 2 8/256 ГБ – 688 доларів (19 300 гривень);
Honor Magic 2 8/512 ГБ – 832 долари (23 300 гривень).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2
- ДисплейТип: AMOLED
Діагональ: 6,3 дюйма
Роздільна здатність: FHD + (1080 x 2340 пікселів)
- ПроцесорHuawei Kirin 980
- Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
Вбудована: 128/256/512 ГБ
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- КамераОсновна: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп
Фронтальна: 16Mп + 2 Mп + 2Mп
- Акумулятор3400 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Pie
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