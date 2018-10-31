Смартфон Honor Magic 2 представили офіційно: характеристики і ціна

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Honor Magic 2: характеристики і ціна
Honor Magic 2: характеристики і ціна

31 жовтня компанія Huawei офіційно представила свій новий смартфон Honor Magic 2. Пристрій вирізняється нетиповим дизайном – він створений у вигляді слайдера, а також одразу 6 модулями камер.

Дизайн Honor Magic 2

Як вже було сказано, новинка випущена у вигляді слайдера, таким чином виробники вирішили заховати фронтальну камеру і добитись ще більшої безрамковості дисплею.

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Новинка оснащена AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 6,39 дюйма та роздільною здатністю FHD + (1080 x 2340 пікселів). Сканер відбитків пальців вбудований у дисплей.

Honor Magic 2

Honor Magic 2 доступний у 2 кольорах

Характеристики Honor Magic 2

Смартфон отримав процесор Huawei Kirin 980 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті. Основна камера потрійна: роздільна здатність двох датчиків по 16 Мп та один на 24 Мп. Селфі-камера теж має три модулі: на 16Mп, 2 Mп та 2Mп.

Ємність батареї складає 3 400 мАг.

Honor Magic 2: відеоогляд

Новинка одразу з коробки буде працювати під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.

Ціна Honor Magic 2

Смартфон буде доступний для попереднього замовлення 5 листопада. Наступного дня новинка надійде у продаж. Honor Magic 2 доступний для купівлі у 4 модифікаціях:

Honor Magic 2 6/128 ГБ – 545 доларів (15 300 гривень);

Honor Magic 2 8/128 ГБ – 616 доларів (17 200 гривень);

Honor Magic 2 8/256 ГБ – 688 доларів (19 300 гривень);

Honor Magic 2 8/512 ГБ – 832 долари (23 300 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2

  • ДисплейТип: AMOLED
    Діагональ: 6,3 дюйма
    Роздільна здатність: FHD + (1080 x 2340 пікселів)
  • ПроцесорHuawei Kirin 980
  • Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
    Вбудована: 128/256/512 ГБ
  •  
  • КамераОсновна: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп 
    ​Фронтальна: 16Mп + 2 Mп + 2Mп
  • Акумулятор3400 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Pie

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Теги: Техно Смартфони Огляди Huawei
Джерело: Техно
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