Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані

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Huawei Honor View 20: характеристики, ціна смартфона з діркою
Honor View 20: характеристики

26 грудня компанія Huawei представила свій ще один смартфон з діркою в екрані Honor View 20. Презентація відбулась у в Китаї. Це трапилось на місяць швидше, ніж запланований його світовий анонс у Парижі.

Про це пише Phone Arena.

Дизайн Honor View 20

Як вже було сказано, смартфон отримав виріз на дисплей, де розробники розмістили селфі-камеру. Завдяки цьому дисплей займає 91,8% передньої панелі.

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При цьому задня кришка покрита матеріалом для створення майже невидимої нанотекстури. Huawei застосувала тут технологію нанолітографії, яка зазвичай використовується у виробництві інтегральних мікросхем. Таке рішення має зміцнити корпус та зробити пристрій більш приємним на дотик та вигляд.

Honor View 20

Світова прем'єра Honor View 20 відбудеться в Парижі 22 січня  

Характеристики Honor View 20

Діагональ екрану становить 6,4 дюйма, а роздільна здатність – 2310х1080 пікселів.

Пристрій працює на топовому фірмовому процесорі – Kirin 980 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті. Тут вбудований накопичувач на 128 або 256 ГБ.

Ємність акумулятора становить 4000 мАг.

Honor View 20

Топова версія Honor View 20 коштує 580 доларів

Ціна Honor View 20

View 20 надійде у продаж в Китаї вже 28 грудня.

  1. Модифікація з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті коштує 435 доларів (12 200 гривень);
  2. Модифікація 8/128 ГБ – 510 доларів (14 300 гривень);
  3. А топова версія 8/256 ГБ – 580 доларів (16 200 гривень).
 

Honor View 20

Honor View 20 надійде у продаж 28 грудня

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: Техно
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