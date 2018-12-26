Huawei Honor View 20: характеристики і ціна смартфона з діркою в екрані

26 грудня компанія Huawei представила свій ще один смартфон з діркою в екрані Honor View 20. Презентація відбулась у в Китаї. Це трапилось на місяць швидше, ніж запланований його світовий анонс у Парижі.

Про це пише Phone Arena.

Дизайн Honor View 20

Як вже було сказано, смартфон отримав виріз на дисплей, де розробники розмістили селфі-камеру. Завдяки цьому дисплей займає 91,8% передньої панелі.

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При цьому задня кришка покрита матеріалом для створення майже невидимої нанотекстури. Huawei застосувала тут технологію нанолітографії, яка зазвичай використовується у виробництві інтегральних мікросхем. Таке рішення має зміцнити корпус та зробити пристрій більш приємним на дотик та вигляд.

Світова прем'єра Honor View 20 відбудеться в Парижі 22 січня

Характеристики Honor View 20

Діагональ екрану становить 6,4 дюйма, а роздільна здатність – 2310х1080 пікселів.

Пристрій працює на топовому фірмовому процесорі – Kirin 980 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті. Тут вбудований накопичувач на 128 або 256 ГБ.

Ємність акумулятора становить 4000 мАг.

Топова версія Honor View 20 коштує 580 доларів

Ціна Honor View 20

View 20 надійде у продаж в Китаї вже 28 грудня.

Модифікація з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті коштує 435 доларів (12 200 гривень); Модифікація 8/128 ГБ – 510 доларів (14 300 гривень); А топова версія 8/256 ГБ – 580 доларів (16 200 гривень).

Honor View 20 надійде у продаж 28 грудня

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