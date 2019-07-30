Huawei і Google працювали над спільною смарт-колонкою

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Huawei і Google працювали над спільним продуктом
Huawei і Google працювали над спільним продуктом

Китайська компанія Huawei спільно із Google працювали над створенням смарт-колонки. Вона мала функціонувати із вбудованим асистентом Google Assistant.

Як передає TechCrunch, проект зупинили після того, як Дональд Трамп вніс Huawei у санаційний список (зараз більшість обмежень вже зняли).

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Новинку навіть мали показати на виставці IFA у вересні цього року. Наразі про долю смарт-колонки інформації немає.

Що відомо про скандал Huawei та США. У травні Міністерство торгівлі США внесло компанію Huawei до "чорного списку" та заборонило діяльність на території країни. Це вдарило по іміджу компанії. Після цього багато американських технологічних компаній заявили про призупинення співпраці із китайським виробником. Серед них Google, ARM, Intel, Qualcomm, Wi-Fi Alliance та SD Association. Microsoft видалила Huawei із списку партнерів.

Багато представників американських компаній особисто звертались у Білий дім, щоб змінити ситуацію. Під тиском суспільства та бізнесу Трамп зняв більшість обмежень з китайського гіганта.

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Теги: Техно Новини Техно Huawei Скандал з Huawei Google Ґаджети
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