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Гідна відсіч Google: Huawei запускає публічний бета-тест Huawei Mobile Services

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Ілюстративне фото

Після того, як адміністрація США ввела санкції проти компанії Huawei, останній не залишалося нічого іншого, крім як придумати альтернативу сервісам Google. Серед них і популярний каталог додатків Google Play.

За аналогією з Google Mobile Services альтернативний пакет аналогічних програм Huawei отримав назву Huawei Mobile Services (HMS). Компанія вже приступила до його публічного бета-тестування в Китаї, повідомляє IThome.

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Huawei прагне незалежності від Google

Варто відзначити, з якою швидкістю Huawei розвиває HMS. Про сервіс було оголошено в середині вересня, а вже в кінці грудня запущено публічне тестування. Причому мова йде не про звичні додатки, а про ключові компоненти оболонки.


Huawei розпочала тестувати власні мобільні сервіси, які замінять Google

В рамках тестової програми відбувається перевірка двох додатків: власне HMS (на ньому зав'язаний акаунт користувача, системи оплати і гаманець, повідомлення про сповіщення та інше) і HMS Core Test (як складова частина HMS він забезпечує доступ до міні додатків, що відповідає за безпеку, ідентифікацію, покупки, біометрії). Загалом, за функціональністю HMS повинні повністю повторити GMS.

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Дата запуску

Появи HMS в готових пристроях логічно чекати вже в наступному році, а першими смартфонами з повноцінними фінальними HMS можуть стати Huawei P40 і P40 Pro.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei Google
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