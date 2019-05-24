Huawei можуть виключити з санкційних списків: нова заява Трампа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США при цьому назвав китайську компанію дуже небезпечною, проте не виключив, що Huawei може бути включена в американо-китайську торговельну угоду в разі, якщо вона буде укладена.

Про це глава Білого дому повідомив у четвер, відповідаючи на питання журналістам у адміністрації.

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Можливо, що навіть Huawei буде включена в свого роду торгову угоду з Китаєм. Якщо ми досягнемо угоди, я можу собі уявити, що Huawei можливо буде включена в якійсь формі або в деякій частині угоди,
– зазначив Трамп.

Водночас американський лідер наголосив на великій небезпеці, яку представляє діяльність Huawei в усьому світі.

"Їх дії з точки зору безпеки, з військової точки зору були дуже небезпечними. Ми просто дуже стурбовані цією компанією з точки зору безпеки", – зазначив Трамп.

Відповідаючи на питання, як буде виглядати включення компанії в торговельну угоду, Трамп відповів, що це насамперед повинно бути зручно для Сполучених Штатів.

Що відомо про скандал?Скандал між китайською компанією та владою США триває вже не перший місяць. Ще у грудні минулого року у Канаді затримали фінансового директора Huawei Мен Ванчжоу в рамках екстрадиції за запитом США у підозрі в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.

Пізніше Huawei звинуватили у технічному шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання. Згодом Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Huawei у чорний список через загрозу національній безпеці. Саме через ці санкції Google вирішила припинити співпрацю з Huawei.

Після скандалу, американські виробники закликали європейські компанії не співпрацювати з Huawei у впровадженні 5G в Європі.

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Теги: Новини США IT-бізнес Техно Huawei Китай Дональд Трамп
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