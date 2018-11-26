Huawei може випустити перший в світі абсолютно безрамковий смартфон
Samsung Galaxy A8s може втратити свою першість у інноваційності дисплея. Відомий інсайдер Ice universe у Twitter написав, що Huawei також планує випустити подібний пристрій вже в грудні.
Відповідну інформацію відомий інсайдер опублікував у своєму Twitter-акаунті.
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В мережі з’явилися фото захисного скла для безрамкового смартфона Samsung, які вказують на те, що пристрій і справді отримає виріз під фронтальну камеру просто у екрані. До слова, також опублікували інформацію, який саме пристрій отримає новий дисплей.
Відзначимо, раніше повідомлялося, що екран Infinity-O із вирізом під селфі-камеру дістанеться новому флагману компанії – Samsung Galaxy S10. Проте джерела повідомляють, що першим смартфоном із подібним дисплеєм стане Galaxy A8s, який надійде у продаж вже на початку 2019 року.
Захисне скло до смартфона Samsung Galaxy A8s
Із фото, які опублікували в мережі, видно, що новинка і справді отримає дуже тонкі рамки зі всіх сторін дисплея, проте в нижній частині екрану виробник збереже більший відступ. Також стало зрозуміло, що отвір для селфі-камери розміститься в лівому верхньому куті.
Очікується, що Samsung Galaxy A8s отримає однокристальну систему Snapdragon 710, 6 ГБ оперативної і до 128 ГБ флеш-пам'яті.
Як вже зазначалося, Huawei анонсує новинку вже у грудні. Заради справедливості відзначимо, Samsung також запланувала свою презентацію на грудень. Але яка з компаній виявиться першою ми дізнаємося вже зовсім скоро.
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