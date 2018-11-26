Huawei може випустити перший в світі абсолютно безрамковий смартфон

Samsung Galaxy A8s може втратити свою першість у інноваційності дисплея. Відомий інсайдер Ice universe у Twitter написав, що Huawei також планує випустити подібний пристрій вже в грудні.

Відповідну інформацію відомий інсайдер опублікував у своєму Twitter-акаунті.

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В мережі з’явилися фото захисного скла для безрамкового смартфона Samsung, які вказують на те, що пристрій і справді отримає виріз під фронтальну камеру просто у екрані. До слова, також опублікували інформацію, який саме пристрій отримає новий дисплей.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що екран Infinity-O із вирізом під селфі-камеру дістанеться новому флагману компанії – Samsung Galaxy S10. Проте джерела повідомляють, що першим смартфоном із подібним дисплеєм стане Galaxy A8s, який надійде у продаж вже на початку 2019 року.



Захисне скло до смартфона Samsung Galaxy A8s

Із фото, які опублікували в мережі, видно, що новинка і справді отримає дуже тонкі рамки зі всіх сторін дисплея, проте в нижній частині екрану виробник збереже більший відступ. Також стало зрозуміло, що отвір для селфі-камери розміститься в лівому верхньому куті.

Очікується, що Samsung Galaxy A8s отримає однокристальну систему Snapdragon 710, 6 ГБ оперативної і до 128 ГБ флеш-пам'яті.

Huawei will release the world's first hole-screen mobile phone before the Samsung Galaxy A8s, which will be released in December, but the A8s may also be released in December, so who will start, it will wait and see.

Huawei’s offensive against Samsung has never weakened. pic.twitter.com/MqefEgK7j0 — Ice universe (@UniverseIce) 26 ноября 2018 г.

Як вже зазначалося, Huawei анонсує новинку вже у грудні. Заради справедливості відзначимо, Samsung також запланувала свою презентацію на грудень. Але яка з компаній виявиться першою ми дізнаємося вже зовсім скоро.

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