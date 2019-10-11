Huawei можуть дозволити співпрацю з деякими американськими компаніями

Адміністрація президента Дональда Трампа може дозволити деяким американським компаніям співпрацювати з китайським гігантом Huawei (проти цієї компанії були запроваджені санкції).

Як передає видання The New York Times, американським виробникам можуть дозволити продавати Huawei "нечутливі товари”. Таким чином у Трампа хочуть послабити напруження, яке виникло між США і Китаєм.

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Як повідомляють джерела, Трамп вже доручив вивчити це питання своїм експертам.

Про які компанії мова? Після запровадження санкцій Huawei втратила доступ до американських комплектуючих, а також програм, як сервіси Google. Це дещо похитнуло позиції корпорації на ринку смартфонів.

При цьому страждають також американські постачальники чіпів і інших комплектуючих, там стверджують, що припинення співпраці може призвести до мільярдних втрат.

Тож, ймовірно, мова йде про відновлення співпраці з цими виробниками, зокрема й гігантом Google.

Що відомо про скандал з Huawei? Навесні 2019 року США внесла китайського технологічного гіганта в "чорний список" постачальників, а президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє американським компаніям вести торгівлю з китайським вендором без отримання спеціальної ліцензії.



Згодом більшість обмежень були зняті. Однак, залишили в силі заборону на купівлю іноземного обладнання. А низці американських компаній як і раніше буде необхідна спеціальна ліцензія для торгівлі з Huawei.

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