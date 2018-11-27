Huawei Nova 4: в мережі опублікували характеристики абсолютно безрамкового смартфона
Латвійський дизайнер Бенджамін Гескін опублікував якісний рендер смартфона Huawei Nova 4, який готують до випуску. За попередніми даними, новинка отримає інноваційний дизайн та флагманський процесор.
Відповідне фото інсайдер опублікував у своєму Twitter-акаунті.
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На зображенні помітна головна зовнішня особливість смартфона –дисплей з точковим вирізом під фронтальну камеру.
Згідно з більш ранніми витокам, Huawei Nova 4 буде коштувати 400 доларів (близько), помітно менше інших смартфонів з таким процесором. Huawei Nova 4 базується на топовому процесорі Kirin 980, як у смартфонів Huawei Mate 20 і Mate 20 Pro.
Окрім того, новинка оснащується 6,3-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів, який займе близько 90% передньої панелі. Смартфон отримає основну подвійну камеру і подвійну селфі-камеру з роздільною здатністю 26 Мп, 6 або 8 ГБ оперативної і 64, 128 або 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Huawei Nova 4 також матиме акумулятор на 4 100 міліампер годин. Працюватиме смартфон під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.
Ще однією особливістю Huawei Nova 4 стане можливість роботи в стільникових мережах п'ятого покоління. Принаймні, одна з версій буде з підтримкою 5G.
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