Huawei офіційно представила свій перший телевізор Honor Vision

В рамках виставки IFA 2019, що відбувавсь в Берліні, компанія Huawei офіційно представила свій перший телевізор у категорії Smart Screen. Він має назву Honor Vision.

Про це Техно 24 розповіли у прес-службі бренду. Новинка отримала діагональ дисплея 55 дюймів та роздільну здатність 4K HDR.

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Зовнішній вигляд. Новинка практично повністю позбавлена рамок, завдяки концепції Full-View, тож екран займає 94% поверхні передньої панелі.

Характеристики. Телевізор оснащений процесором Honghu 818. Цей 8-ядерний процесор може обробляти складні зображення на великих екранах.

Він отримав камеру з підтримкою штучного інтелекту та Wi-Fi. Камера вбудована у корпус телевізора і легко "ховається" всередину, коли її не використовують.

Телевізор Honor Vision

Honor Vision також є першим у світі пристроєм з інтелектуальним екраном, який працює на власній операційній системі HarmonyOS.

Також новинка підтримує функцію Family Note Function, яка дає змогу передавати 600 мільйонів зображень між телефоном і телевізором усього за 20 секунд (у 100 разів швидше, ніж по Bluetooth).

Ще одна цікава функція телевізора – Magic-link, вона дає можливість користувачам шукати програми, змінювати налаштування, синхронізувати дані на своєму смартфоні або планшеті. За допомогою цієї функції користувачі можуть підключитися і передати зображення зі смартфона на екран без завантаження додаткових додатків. Функція працює за допомогою NFC.

Інформацію про ціну та старт продажів в компанії обіцяли повідомити пізніше.

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