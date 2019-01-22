Huawei оголосила дату презентації 5G-смартфона

Компанія Huawei розкрила терміни виходу свого смартфона із підтримкою мереж п'ятого покоління. За словами, представників компанії смартфон вийде влітку цього року.

Про це повідомляє Gizchina.

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Виступаючи на конференції в ході Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в Давосі заступник голови компанії Huawei Кен Ху заявив, що епоха технології 5G вже настала. Наразі Huawei розгорнула мережі 5G в більш ніж 10 країнах, і очікується, що протягом найближчих 12 місяців компанія розгорне мережі нового покоління ще в 20 країнах.

На додаток він також повідомив, що мобільні телефони Huawei з підтримкою 5G з'являться на ринку в червні цього року.

Як вважає Кен Ху, побудова мереж 5G стане найбільшим напрямом в технологічному секторі в цьому році. Згідно з прогнозом Асоціації GSM, до 2025 року мережі 5G будуть розгорнуті в 110 країнах світу.

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