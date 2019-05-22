Huawei оголосила терміни запуску власної операційної системи

Слідом за першими заявами про готовність Huawei перейти на власну операційну систему компанія оголосила терміни ймовірної відмови від Android. Китайський виробник переконаний, що їх ОС не лише повноцінно замінить «зеленого робота», а й запропонує більше продуктивність.

Генеральний директор Huawei по споживчому бізнесу Річард Ю оголосив, що компанія готова до розгортання власної операційної системи для смартфонів та інших пристроїв бренду.

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Особливості нової операційної системи. За даними китайського холдингу Sina Corp, ОС від Huawei сумісна з усіма додатками Android і пов'язаними веб-додатками. Джерело стверджує, що після перекомпіляції Android-додатків для роботи з новою платформою їх продуктивність зросте більш ніж на 60%.

Коли запустять нову операційну систему? Річард Ю зазначив, що нова ОС буде єдиною платформою для безлічі пристроїв: смартфонів, ПК, планшетів, телевізорів, автомобілів і навіть розумного одягу. Розгортання операційної системи почнеться в період з осені 2019 року по весну 2020 року.

Демонстрація операційної системи Hongmeng від Huawei – дивіться відео

Деякі джерела вважають, що програмне забезпечення Huawei буде відгалуженням від проекту AOSP, розповсюджуваного з відкритим вихідним кодом.

Що відомо про скандал з Huawei? Нагадаємо, Google призупинила підтримку пристроїв Huawei після попадання компанії до списку санкцій "чорний список" США. А це означає, що Huawei не може купувати обладнання і програмне забезпечення у американських фірм без попереднього дозволу уряду.



Причиною такого кардинального рішення стало звинувачення китайської компанії у шпишунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання. Окрім того, американські виробники закликали європейські компанії не співпрацювати з китайським виробником у впровадженні 5G в Європі.

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