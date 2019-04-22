Huawei P30 Pro з успіхом пройшов випробування на міцність: відео

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Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro / YouTube

Новий флагманський смартфон Huawei P30 Pro вже встигли розібрати, проте лише зараз пристрій потрапив до рук відомого техноблогера Зака Нільсона. Автор YouTube-каналу JerryRigEverything традиційно перевірив смартфон на міцність.

Стійкість до подряпин. Huawei P30 Pro спереду і ззаду прикритий загартованим склом, дряпається воно так само, як і у всіх сучасних смартфонах.

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Важливою особливістю новинки стала наявність оптичного сканера відбитків пальців під екраном. Блогер подряпав скло над датчиком, але це не вплинуло на працездатність сенсора.

Нагрівання дисплею. Коли Нільсон нагрів екран вогнем, той перестав реагувати на доторки, але після перезапуску все пройшло. При цьому вигорілі пікселі залишилися білими – це одна із особливостей органічних матриць.

Випробування Huawei P30 Pro на міцність – дивіться відео

Стійкість до згинання. Останнім тестом стало згинання пристрою. Huawei P30 Pro впорався з цим випробуванням на відмінно, зберігши рівну форму корпусу. Очевидно, компанія попрацювала над міцністю своїх флагманів, так як торішні P20 Pro і Mate 20 Pro легко гнулися і у них тріскалося скло.

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
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