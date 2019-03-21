Huawei P30 та Huawei P30 Pro: нові деталі про смартфони, дата виходу та ціна

Вже 26 березня компанія Huawei офіційно представить флагманські смартфони P30 та P30 Pro. Неодноразово заявлялося, що в обох моделях зроблять акцент на просунуту фотозйомку в умовах вкрай низького освітлення, тепер цей факт китайський виробник підтвердив офіційно.

Характеристики камери Huawei P30 Pro. Як повідомляє 4PDA, основна камера Huawei P30 Pro отримає чотири модулі, включаючи 40-мегапіксельний головний модуль з апертурою f / 1.6, 20-мегапіксельну ширококутну камеру, 10-кратний зум і ToF-камеру для вимірювання відстані до об'єкта.

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Інші особливості. Також мережі з'явилося два відео, на яких демонструється робота підекранного сканера відбитків пальців.



Офіційний тизер Huawei P30 Pro

Добре помітно, що Pro-версія отримає вигнутий з боків дисплей, в той час як базова версія Huawei P30 буде оснащена плоским екраном з тонкими рамками.



Робота підекранного сканера пальців Huawei P30 Pro

Основні характеристики. Huawei P30 отримає процесор Kirin 980, 128 ГБ внутрішньої пам'яті і 6 ГБ оперативки. Pro-версія оснащена тим же чіпсетом, 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 або 256 ГБ внутрішньої пам’яті.



Дизайн Huawei P30 Pro

Дата старту продажів та ціна. Тим часом на Amazon вже була створена сторінка з описом Huawei P30 Pro з 128 ГБ вбудованої пам'яті за ціною 1024 євро (близько 31 600 гривень). Заявлена ​​дата початку продажів – 5 квітня.



Сторінка Huawei P30 Pro на Amazon

Huawei P30 Pro з накопичувачем на 128 ГБ на старті продажів буде коштувати 930 євро (близько 28 700 гривень), а модифікація з 256 ГБ вбудованої пам'яті обійдеться покупцям в 1030 євро (близько 31 800 гривень). Очікувана ціна базового Huawei P30 складе 750 євро (близько 23 800), а за Lite-версію ґаджета доведеться віддати 370 євро (близько 11 500 гривень).

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