Huawei P30 з’явився на сайті: виробник випадково розкрив характеристики смартфона

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Huawei P30: характеристики
Huawei P30: характеристики

Раніше була інформація, що новий флагманський смартфон Huawei P30 мають офіційно представити 26 березня. При цьому за кілька днів до презентації компанія випадково показала смартфон на офіційному сайті. Там же були і всі характеристики майбутнього флагмана.

Як пише The Verge, наразі ця сторінка вже недоступна. Цікаво, дата презентації тут вказана 6 квітня.

Характеристики. Смартфон буде оснащений камерою, що складається із чотирьох об’єктивів. Він також отримає режим нічної зйомки і режим dual-view (подвійного перегляду) при відеозйомці. Він дає змогу одночасно використовувати дві з чотирьох камер пристрою, щоб мати переваги одного та іншого (наприклад основний і зум-об’єктив, можна буде бачити і збільшену і ширококутну картинку).

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Huawei P30 з’явився на сайті

Huawei P30 засвітили на офіційному сайті

А от квадратний об’єктив і його система лінз допоможе при зйомці вночі. Смартфон буде оснащений 10-кратним гібридним зумом і зможе робити фотографії та відео одночасно на основну і фронтальну камеру.

Раніше була інформація, що P30 отримає 6-дюймовий OLED-дисплей, а P30 Pro – матиме діагональ 6,5 дюйма. Новинки будуть працювати на фірмовому процесорі Huawei HiSilicon Kirin 980.

Huawei P30 з’явився на сайті

Сторінка вже недоступна 

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Теги: Новини Техно Huawei Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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