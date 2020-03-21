Huawei P40 lite: в Україні представили новий смартфон-середнячок

Компанія Huawei представила в Україні новий смартфон Huawei P40 lite. Він отримав стильний дизайн, інноваційну систему Quad-камер та може похвалитись великою батареєю і тривалим часом роботи.

Дизайн

Huawei P40 lite оснащений дизайном Punch FullView, тобто він позбавлений вирізів, а фронтальна камера розміщена у верхньому лівому куті дисплея.

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Діагональ дисплея становить 6,4 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ та розширену колірну гаму. Співвідношення екрана до корпусу становить 90,6%, що забезпечує ефект занурення в контент.

Камера

Основний модуль – це 48-мегапіксельна камера, що підтримує технологію багатокадрового компонування від Huawei. Вона дає змогу робити якісні та яскраві фотографії, поєднуючи різні послідовно зняті кадри.

Huawei P40 lite отримав 4 модулі камери

Також смартфон отримав 8-мегапіксельну ультраширококутну камеру з кутом огляду 120 градусів. Тут також є макрокамера, що може фокусуватися на об’єктах, розташованих на відстані 4 см. А четвертий модуль з ефектом боке для портретних фото.

Система Quad-камер підтримує режим Super Night Mode для зйомки якісних нічних фотографій без штатива.

Технічні характеристики

Пристрій працює під управлінням процесора Kirin 810, розробленого на базі провідного 7-нм техпроцесу. Порівняно з 8-нм чипами, Kirin 810 має на 50% вищу щільність транзисторів та забезпечує на 20% менше енергоспоживання, кращу продуктивність та енергоефективність.

Смартфон також підтримує фірмову технологію GPU Turbo, що скорочує затримку, збільшує частоту оновлення кадрів та зменшує споживання енергії. Тож Huawei P40 lite може зацікавити і геймерів.

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Huawei P40 lite оснащений акумулятором ємністю 4 200 мАг та підтримує технологію надшвидкої зарядки Huawei SuperCharge 40 Вт. Завдяки їй смартфон заряджається до 70% усього за 30 хвилин.

У Huawei P40 lite попередньо встановлений інтерфейс EMUI10. Темний режим модернізовано відповідно до чутливості людського ока. Також тут покращили розбірливість тексту та підвищили комфорт під час читання.

Huawei P40 lite надійде у продаж 25 березня

Huawei P40 lite з коробки отримав фірмовий магазин додатків Huawei AppGallery, що є частиною нової екосистеми Huawei Mobile Services. Всі необхідні додатки для нормального користування пристроєм вже є в AppGallery.

Ціна

Huawei P40 lite надійде у продаж у чорному (Midnight Black), рожевому (Sakura Pink) та зеленому (Crush Green) кольорах. Новинка надійде у продаж в Україні 25 березня.

До 12 квітня буде діяти спеціальна ціна – 6 999 гривень.

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