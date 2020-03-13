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Huawei P40 отримає унікальну фронтальну камеру: виробник показав знімок

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Huawei P40: нові деталі та фото / medium.com

До офіційної презентації нової флагманської лінійки Huawei P40 залишається ще кілька тижнів, а виробник вже підігріває інтерес, публікуючи цікаві факти про майбутню новинку.

Як свідчить постер, Huawei P40 може отримати одразу 3 датчики фронтальної камери – це рекорд для селфі-модуля, передає Gizmochina.

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Що ще відомо

Як можна побачити на знімку, Huawei P40 будуть дуже тонкі рамки отримує дуже тонкі рамки. Також в мережі з'явився чохол новинки, який показує, що модуль основної камери буде прямокутний, розташований у верхньому лівому кутку. Раніше джерела повідомляли, що смартфон отримає 5 модулів основної камери, серед яких об'єктив Sony IMX700 на 52 Мп та 40-мегапіксельний ультраширокий модель.

Huawei натякає, що камера буде – просто космос 

Дата виходу

Постер також підтвердив, що презентація новинки відбудеться 26 березня. Щоправда, найбільш імовірно, що ця презентація буде закритою в режимі онлайн. Все через ситуацію із коронавірусом.

З'явився чохол Huawei P40

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Huawei Техно Смартфони
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