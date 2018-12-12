Неанонсований смартфон Huawei P Smart 2019 засвітився в мережі: характеристики і фото

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Huawei P Smart 2019: характеристики, ціна, фото
Смартфон Huawei P Smart 2019: характеристики / tehnot.com

Майбутня новинка компанії Huawei – смартфон P Smart 2019 – засвітився у французькому інтернет-магазині Boulanger. Тож до офіційного анонсу стали відомі його характеристики, зовнішній вигляд та ціна.

Про це пише tehnot.com.

Характеристики Huawei P Smart 2019

Новинка отримала екран з діагоналлю 6,2 дюйма та роздільною здатністю 2340х1080 пікселів. Смартфон працює на процесорі Kirin 710 у парі з 3 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 ГБ.

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Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019 засвітився у французькому магазині 

Основна камера у Huawei P Smart 2019 подвійна: роздільна здатність модулів 13+2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп.

Huawei P Smart 2019

Смартфон з краплеподібним вирізом: фото

Ємність акумулятора складає 3400 мАг. Також пристрій оснащений модулем NFC, тобто смарфтоном можна буле розраховуватись у магазинах.

Вартість Huawei P Smart 2019 становить 249 євро (8 200 гривень).

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019 має подвійну основну камеру 

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Теги: Техно Huawei Смартфони
Джерело: Техно
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