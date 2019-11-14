Смартфон-середнячок Huawei P smart Pro з потужною камерою представили в Україні
Під час спеціального заходу у Києві компанія Huawei представила свій новий смартфон середнього рівня P smart Pro. Попри доступний цінник, новинка отримала потужну камеру.
Дизайн P smart Pro
Huawei P smart Pro отримав абсолютно безрамковий дисплей (співвідношення екрана до корпусу становить 91%), адже фронтальну камеру заховали у спеціальній висувній конструкції. Діагональ FullView-дисплея становить 6,59 дюйма з роздільною здатністю 2340×1080 пікселів.
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Сканер відбитків пальців розмістили на бічній панелі. Вона ж є і клавішею живлення. Задня панель P smart Pro виготовлена зі скла та відполірована з використанням нанотекстури, що дозволяє відображати гру світла й тіні.
Смартфон доступний у двох кольорах: чорний (Midnight Black) та перловий (Breathing Crystal).
Дисплей – абсолютно безрамковий
Характеристики P smart Pro
Huawei P smart Pro працює на процесорі Kirin 710F у парі з 6 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованого сховища тут передбачено 128 ГБ. P smart Pro працює під управлінням фірмового інтерфейсу EMUI 9.1. Ємність акумулятора тут становить 4000 мАг.
Камери
Смартфон оснащений потрійною камерою, яка працює під управлінням штучного інтелекту.
- Основний модуль з роздільною здатністю 48 Мп;
- Ультраширококутний модуль на 8 Мп (108 градусів);
- Датчик для виміру глибини зображення на 2 Мп для режиму боке.
Камера підтримує технологію мультикадрового шумозаглушення, що забезпечує експозицію до 6 секунд при зйомці з рук. Загалом, алгоритм АІ допомагає розпізнавати понад 500 сцен, наприклад, стародавню архітектуру, їжу або схід і захід сонця.
Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп. Вона оснащена технологією з ефектами підсвічування та б’ютифікації для вдалих селфі.
Задня поверхня теж виготовлена зі скла
Ціна в Україні
Рекомендована вартість Huawei P smart Pro – 8 499 гривень. Цікаво, що до кінця року при купівлі P smart Pro кожен отримає у подарунок фітнес-браслет Huawei Band A2. Новинка надійде у продаж в Україні 22 листопада.
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