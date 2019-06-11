Huawei планує відмовитись від Google Play

Незабаром після оголошення про припинення партнерських стосунків між Google та Huawei китайський вендор розповів про розробку власної операційної системи. Залишалося лише питання щодо додатків та магазину для них, але судячи з усього виробник активно працює в цьому напрямку.

Портал XDA-Developers із посиланням на власні джерела опублікував електронного листа, що Huawei розіслала розробникам програмного забезпечення для Android.

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Деталі про новий магазин додатків. Згідно з текстом документа, виробник смартфонів пропонує їм розміщувати свої додатки в власному магазині AppGallery. За словами Huawei, така співпраця забезпечить розробникам охоплення більш ніж 350 мільйонів проданих раніше пристроїв вендора, "близько половини" яких припадає на західні ринки, і 270 мільйонів активних користувачів.

Підтримка з боку Huawei. Зі свого боку компанія обіцяє повну підтримку при публікації додатків в магазині, нагадуючи, що співтовариство розробників AppGallery налічує вже 560 000 учасників. Не виключено, що компанія готує базу додатків для альтернативної мобільної ОС власної розробки, перші скріншоти якої вже витекли в мережу раніше.



Скріншоти з операційної системи Huawei

Що відомо про скандал з Huawei?7 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону використання обладнання Huawei на території країни. Компанію запідозрили в шпигунстві та зборі конфіденційної інформації за допомогою того ж таки обладнання.



З метою виконання указу уряду про розірвання співпраці з китайським вендором оголосили: Google, ARM, Intel, Qualcomm та Microsoft.

Нагадаємо, минулого тижня Google активно виступила за відновлення співпраці з Huawei, яка, в свою чергу, заперечує законність санкцій з боку уряду США в американському суді.

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