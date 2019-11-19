Huawei планує випустити ще один гнучкий смартфон

Смартфон Motorola RAZR (2019) став першою гнучкою "жабкою" на ринку, але зовсім скоро в нього може з’явитися не менш іменитий конкурент. За даними інсайдерів, розробкою подібного гнучкого пристрою зайнялася китайська компанія Huawei.

В мережі вже з'явилися перші ескізи, які демонструють ймовірний дизайн незвичайного ґаджета Huawei.

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Джерелом витоку став Twitter-інсайдер Teme, який опублікував схематичні креслення смартфона, опис якого знайшовся в одному з патентів Huawei.

Що відомо про новий гнучкий смартфон Huawei?

Судячи із зображень, лінія згину проходить по центру пристрою. На фронтальній панелі ґаджета немає вирізів і отворів, на тильній стороні корпусу розміщена потрійна камера зі спалахом. Сканер відбитків пальців, імовірно, розміститься під дисплеєм.

Примітно, що на зовнішній стороні корпусу немає видимого допоміжного дисплея. Можливо, йдеться про ранній патент гнучкої конструкції і ескіз представляє собою лише схематичне зображення корпусу.

Технічні характеристики, дата виходу та ціна

Детальні технічні характеристики, можлива дата випуску і ціна гнучкої новинки Huawei невідомі.

Huawei Mate X

Нагадаємо, компанія ще в лютому представила свій перший гнучкий смартфон Huawei Mate X. Новинка отримала 6,6-дюймовий дисплей, який розкладається та збільшується в розмірі до 8 дюймів. Апаратною основою Huawei Mate X став флагманський процесор Kirin 980, є підтримка стільникових мереж п'ятого покоління завдяки модему Balong 5000 із швидкістю завантаження до 4,6 Мбіт / с. Окрім того, Huawei Mate X отримав 8 ГБ оперативної і 512 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Зауважимо, нещодавно Huawei Mate X офіційно надійшов в продаж. На офіційному сайті гнучкий смартфон можна придбати за 16 999 юанів (близько 58 500 гривень).

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