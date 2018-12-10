Huawei провела закриту презентацію та представила Honor View20 з "діркою" в екрані

Китайська корпорація Huawei провела закриту презентацію, в рамках якої представила новий смартфон Honor View20. Цікавою перевагою цього пристрою є 48-мегапіксельна основна камера.

Про це пише видання The Next Web.

Ще один момент, що привертає увагу, – це дизайн. Смартфон не отримав рамок чи вирізу для фронтальної камери. Натомість ми бачимо 4,5-міліметровий отвір для фронтальної камери.

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Датчик основної камери – Sony IMX586, який поєднується з функціями штучного інтелекту.

Пристрій отримав топовий фірмовий процесор HiSilicon Kirin 980.

The Honor View20’s camera has a diameter of just 4.5mm. Insane. Is this the end of the dreaded notch? pic.twitter.com/U4ECoODlpK — Matthew Hughes (@matthewhughes) 10 грудня 2018 р.

Також View20 може використовувати Wi-Fi та стільникові з'єднання для передачі даних. Це дає змогу користувачеві компенсувати повільні і ненадійні мережеві підключення. Honor називає цю технологію Link Turbo.

Для європейського ринку модель View 20 презентують в Парижі 22 січня 2019 року.

Honor just announced a phone with an in-screen camera. pic.twitter.com/XB4gxlpU83 — Matthew Hughes (@matthewhughes) 10 грудня 2018 р.

Hands on with the Honor View20. The selfie hole is *tiny*. pic.twitter.com/HX5c3p0G8k — Matthew Hughes (@matthewhughes) 10 грудня 2018 р.

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