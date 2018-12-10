Huawei провела закриту презентацію та представила Honor View20 з "діркою" в екрані
Китайська корпорація Huawei провела закриту презентацію, в рамках якої представила новий смартфон Honor View20. Цікавою перевагою цього пристрою є 48-мегапіксельна основна камера.
Про це пише видання The Next Web.
Ще один момент, що привертає увагу, – це дизайн. Смартфон не отримав рамок чи вирізу для фронтальної камери. Натомість ми бачимо 4,5-міліметровий отвір для фронтальної камери.
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Датчик основної камери – Sony IMX586, який поєднується з функціями штучного інтелекту.
Пристрій отримав топовий фірмовий процесор HiSilicon Kirin 980.
Також View20 може використовувати Wi-Fi та стільникові з'єднання для передачі даних. Це дає змогу користувачеві компенсувати повільні і ненадійні мережеві підключення. Honor називає цю технологію Link Turbo.
Для європейського ринку модель View 20 презентують в Парижі 22 січня 2019 року.
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