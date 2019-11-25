Huawei представила два нових ноутбука лінійки MateBook: характеристики та ціна

Компанія Huawei обновила лінійку фірмових ноутбуків та представила одразу два нових лептопа – MateBook D 15 та MateBook D 14. Обидва девайси отримали оновлений дизайн, продуктивну начинку та широкий набір конфігурацій.

Дизайн та дисплей

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Однією з ключових особливостей Huawei MateBook D 15 стала збільшена на 4% діагональ IPS-дисплея, при цьому ширина і висота корпусу залишилися колишніми. За заявою виробника, 15-дюймовий екран моделі з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів займає 87% площі кришки пристрою.

Змінився і розмір тачпада – він став на 26% більше відносно минулорічної моделі. При максимальній товщині 16,9 міліметра, вага лептопа становить всього 1,62 кілограма.

Технічні характеристики

Ноутбуки Huawei MateBook D 15 оснащені новітніми процесорами Intel 10 покоління. Топова конфігурація отримала Intel Core i7, 16 ГБ оперативної пам'яті і дискретну графіку NVIDIA GeForce MX250.



Huawei MateBook D 15 надійде у продаж 3 грудня

Новинка оснащена відразу двома накопичувачами: для операційної системи і додатків передбачений SSD на 512 ГБ, а для зберігання файлів – HDD ємністю 1 ТБ.

Переглянули інженери і систему охолодження ноутбука, яка, за заявою вендора, стала на 27% ефективніше торішньої.

Для зарядки ноутбука використовується компактний зарядний блок живлення, потужністю 65 Вт – при габаритах 60х60х25 міліметрів він важить 160 грамів.

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В якості операційної системи компанія обрала Windows 10 Home Edition. Ще однією особливістю новинки стала «прихована» веб-камера – щоб зменшити товщину рамок і обійтися без вирізів в дисплеї, інженери Huawei розмістили її модуль в області клавіатури.

Модифікації та ціна

Вартість ноутбуків серії Huawei MateBook D 15 в різних модифікаціях складе (ціна в гривнях вказана згідно з курсом валют станом на 25 листопада 2019 року – ред.):

Intel Core i5 / 8 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD – 572 долари (орієнтовно 13 800 гривень)

Intel Core i5 / 16 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD – 615 доларів (орієнтовно 14 900 гривень)

Intel Core i5 / 8 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD / GeForce MX250 – 757 доларів (орієнтовно 18 300 гривень)

Intel Core i5 / 16 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD / MX250 – 800 доларів (орієнтовно 19 300 гривень)

Intel Core i7 / 16 ГБ / 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD / GeForce MX250 – 942 долари (орієнтовно 22 800 гривень)

Основні характеристики Huawei MateBook D 14

Другою новинкою вендора став ноутбук Huawei MateBook D 14. Ключова фішка моделі – 14-дюймовий дисплей, що повертається на 180 градусів.

Під час презентації представники компанії заявили, що це один з найлегших ультрабуків, вага якого становить всього 1,38 кілограма.

Залежно від конфігурації, покупцям будуть доступні моделі з процесорами Intel та версії на базі процесора AMD Ryzen 3500 за підтримки графіки AMD Radeon Vega 8.

Модифікації та ціна

Ціна різних модифікацій HUAWEI MateBook D 14 складе (ціна в гривнях вказана згідно з курсом валют станом на 25 листопада 2019 року – ред.):

AMD Ryzen 3500 / 8 ГБ / 512 ГБ SSD – 572 доларів (близько 13 800 гривень)

AMD Ryzen 3500 / 16 ГБ / 512 ГБ SSD – 615 доларів (близько 14 900 гривень)

Intel Core i5 / 8 ГБ / 512 ГБ SSD / GeForce MX250 – 757 доларів (близько 18 300 гривень)

Intel Core i5 / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / GeForce MX250 – 785 доларів (близько 19 000 гривень)

Intel Core i7 / 16 ГБ / 512 ГБ SSD / GeForce MX250 – 928 доларів (близько 22 400 гривень)

Дата виходу

У продаж новинки надійдуть вже 3 грудня, а от попереднє замовлення можна зробити вже від 25 листопада.

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