Huawei представила компактний фотопринтер, який друкує відео

Компанія Huawei представила портативний фотопринтер, який друкує знімки без використання чорнил. Пристрій працює від вбудованого акумулятора та дає змогу швидко роздрукувати фото із смартфона.

Основні характеристики. Як повідомляє 4PDA, фотопринтер має компактні габарити (120 х 80 х 22,3 міліметра) та невелику вагу (195 грам), що дає змогу брати його з собою в поїздки. Підключення до смартфону по Bluetooth позбавляє від необхідності в додаткових дротах і перехідниках.

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Термічна технологія друку, розроблена компанією ZINK, забезпечує високу якість з роздільною здатністю 313 х 490 dpi та 16,7 мільйона відтінків. Вбудований лоток вміщує до 10 аркушів паперу. Пристрій працює в широкому діапазоні температур – від +5 до + 40 градусів.



Фотопринтер від Huawei поміщається навіть в кишені

Роздрукувати фотографії розміром 5 х 7,6 сантиметра можна прямо з галереї смартфона за допомогою функції Huawei Share.



Принтер Huawei роздруковує фото без чорнил

Колажі та відео. Принтер здатний самостійно створювати колажі із заданих знімків і навіть друкувати відео у вигляді кадрів, які "оживають" при наведенні на них камери смартфона. Також за допомогою пристрою можна швидко роздрукувати візитні картки та документи. Вбудованого акумулятора ємністю 500 мАг вистачає на 23 використання.



Фотопринтер від Huawei друкує навіть відео

Дата виходу та ціни. Портативні принтери Huawei надійдуть у продаж вже 28 лютого, а їх вартість складе близько 3 200 гривень.

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