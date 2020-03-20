Huawei представила сервіс для встановлення WhatsApp, Instagram та інших заборонених додатків

Нові смартфони Huawei випускаються з магазином App Gallery в ролі альтернативи рішенню Google. Але деякі програми видаються за межами фірмової екосистеми, тому компанія надала користувачам доступ до стороннього софту іншим способом. Швидко завантажити потрібну програму можна за допомогою спеціального каталогу для пошуку APK-файлів.

Для цього розробники китайської компанії створили абсолютно новий додаток AppSearch, який шукає потрібні користувачеві додатки в сторонніх джерелах і дозволяє їх встановлювати прямо звідти, повідомляє huaweiupdate.

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Huawei AppSearch дозволяє завантажити Google Chrome, WhatsApp, Instagram, YouTube та інші додатки, які не потребують наявності GMS для роботи. Сервіс вже доступний власникам підтримуваних моделей смартфонів.

Як це працює

За словами тестувальників, які отримали доступ до AppSearch, він є свого роду агрегатором, що збирає інформацію зі сторонніх каталогів додатків і вказує користувачу, звідки саме можна завантажити потрібну йому програму. При цьому сам AppSearch не забезпечує прямого завантаження, а лише зводить умовних продавця й покупця, які з самою Huawei ніяк не пов'язані. Тому в угоді користувача сервісу мовиться, що компанія відмовляється відповідальності, як перед однією стороною, так і перед іншою.

Попри це, у користувачів смартфонів Huawei з'являється можливість завантажити потрібну їм програму, по суті, не маючи доступу до Google Play. Таким чином вони можуть встановлювати клієнти Facebook, WhatsApp, Spotify, Telegram, всіх сервісів Google і багато-багато інших додатків, які відсутні в AppGallery через санкції США.

Де саме шукаються додатки

Наразі відомо щонайменше про 5 каталогів, з яких AppSearch пропонує встановлювати потрібні програми:

Amazon App Store

Huawei AppGallery

APKMirror

APKPure

APKMonk

Важливо! Слід пам'ятати, що завантаження додатків з неперевірених джерел є потенційно небезпечним заняттям. Адже телефон містить низку особистих даних, які легко викрасти, якщо неналежно слідкувати за власною безпекою.

Huawei розвиває власну галерею додатків

За останні чотири місяці компанія збільшила штат розробників програм для Android з 400 тисяч до 1,3 мільйона осіб. За заявою Huawei, зараз кількість користувачів AppGallery становить понад 600 мільйонів, а географія поширення альтернативного магазину охоплює понад 170 регіонів у всьому світі.

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