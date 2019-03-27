Huawei представила смарт-годинники Watch GT Active Edition та Elegant Edit

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Huawei представила смарт-годинники Watch GT Active Edition та Elegant Edit
Huawei представила смарт-годинники Watch GT Active Edition та Elegant Edit / Фото з вільних джерел

В рамках серії смарт-годинників Watch GT компанія Huawei представила дві нові моделі, які отримали назву Active Edition та Elegant Edition. До слова, нові ґаджети представили на презентації 26 березня разом із флагманськими смартфонами Huawei P30 та P30 Pro.

Дизайн. Версія Active Edition оснащена циферблатом діаметром 46 міліметрів, Elegant Edition відрізняється 42-міліметровою лицьовою панеллю з керамічною окантовкою і кольорами Magic Pearl White та Tahitian Magic Black Pearl.

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У годинниках застосовуються круглі дисплеї типу AMOLED: в першому випадку діаметр становить 1,39 дюймів при роздільній здатності 454 × 454 пікселів, в другому йдеться про 1,2-дюймовий екран, що відображає 390 × 390 точок.

Huawei Watch GT Active Edition та Elegant Edit
Huawei Watch GT Active Edition та Elegant Edit отримали AMOLED дисплей

Функції. При використанні більшості функцій годинників, що включають моніторинг серцебиття, контроль сну, тренування тривалістю до 90 хвилин в тиждень і включені повідомлення, модель Elegant Edition здатна працювати на одному заряді протягом тижня. Версія Active Edition витриваліша – заряду її акумулятора вистачає приблизно на два тижні, якщо вірити даним виробника.

Huawei Watch GT Active Edition та Elegant Edit
Ціна на Huawei Watch GT Active Edition та Elegant Edit стартує від 229 євро

Під час занять спортом смарт-годинники серії Huawei Watch GT розпізнають велику кількість активностей, а в модифікаціях Active Edition і Elegant Edition передбачений додатковий режим "Тріатлон". Головна його перевага полягає в тому, що він фіксує всі три типи занять в цьому виді спорту – плавання, пересування на велосипеді і біг.

Ціна. Заявлена ​​роздрібна вартість Huawei Watch GT Elegant Edition становить 229 євро (близько 7 000 гривень), модель Active Edition оцінена в 249 євро (близько 7 600 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Huawei Ціни Розумний годинник
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