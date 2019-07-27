Huawei представила свій перший розумний телевізор

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Розумний телевізор Huawei Smart Screen
Розумний телевізор Huawei Smart Screen / gizchina.com

Китайський виробник Huawei представив свій перший розумний телевізор Huawei Smart Screen. Компанія одразу вирішила перейти від цифрового до інтернет-телебачення, щоб перейти до свого розумного екрану.

Як пише Gizchina, цей телевізор є таким собі інтелектуальним інтерактивним центром, центром управління для обладнання інтернету та аудіовізуальним розважальним центром.

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Завдяки технології інтелектуального екрану телевізором можна керувати за допомогою смартфона. Смарт-екран працює з менеджером HiLink, який зараз має понад 50 мільйонів користувачів, більше 900 моделей в 100 категоріях.

Як запевнив розробник, телевізор буде виконувати роль інтелектуального голосового терміналу, який буде швидко опрацьовувати мову користувачів, сканувати тіло, розпізнавати текст тощо.

Huawei Smart Screen буде працювати під управлінням операційної системи Hongmeng. Раніше припускали, що саме цю операційку компанія розробляє як альтернативу Android.

Коли побачимо. Теловізор Huawei буде доступний в трьох розмірах: 55, 65 і 75 дюймів. Він надійде у продаж у серпні. Ціну поки не повідомили.

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Теги: Новини Техно Huawei Техно Побутова техніка
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