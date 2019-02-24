Huawei представить на MWC 2019 гнучкий смартфон – Huawei Mate X

В мережі опублікували зображення, на якому можна побачити рекламний щит на Mobile World Congress 2019 із зображеним на ньому гнучким смартфоном Huawei Mate X. Судячи із зображень, новинка працюватиме за аналогією з нещодавно анонсованим Samsung Galaxy Fold.

Особливості смартфона. Як повідомляє 9to5Mac, на відміну від Galaxy Fold, основний екран Mate X, здається, обертається навколо зовнішньої сторони ґаджета, а не ховається всередину для захисту від можливих пошкоджень.

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На рекламному банері також гордо видніється напис, що Mate X буде підтримувати роботу в мережах 5G, що теж дуже цікаво.

Дата анонсу. Подивимося, що покаже Huawei на своїй презентації, яка відбудеться вже сьогодні, 24 лютого.

У жовтні під час анонса Mate 20 і Mate 20 Pro виконавчий директор Huawei Річард Ю говорив, що компанія працює над "складними смартфонами 5G". А на запрошенні Huawei MWC був натяк на показ гнучкого пристрою на виставці.

Відзначимо, інші компанії, включаючи LG, Royole, TCL, Xiaomi теж працюють над подібним новим форматом мобільної електроніки.

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