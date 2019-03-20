Huawei представить новий топовий процесор Kirin 985: деталі

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Huawei Kirin 985
Huawei Kirin 985 / Фото з вільних джерел

За повідомленнями мережевих джерел, компанія Huawei готує до випуску флагманський процесор для смартфонів HiliSilicon Kirin 985. Новинка прийде на зміну потужному Kirin 980, а представлять її в другій половині 2019 року (ймовірно на IFA 2019).

Як повідомляє Gizmochina, Kirin 985 об'єднує вісім обчислювальних ядер: дует ARM Cortex-A76 з тактовою частотою 2,6 ГГц, дует ARM Cortex-A76 з частотою 1,96 ГГц і квартет ARM Cortex-A55 з частотою 1,8 ГГц. За обробку графіки відповідає інтегрований прискорювач ARM Mali-G76.

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Процесор Kirin 985, найімовірніше, успадкує ключові архітектурні особливості у попередника. Чіп може отримати поліпшені нейропроцесорны модулі, призначені для прискорення виконання операцій, пов'язаних з штучним інтелектом і машинним навчанням.

Відзначається, що процесор буде виготовлятися за 7-нанометровою технологіэю EUV (Extreme Ultraviolet Light). Чіп знайде застосування у флагманських смартфонах Huawei нового покоління.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори Huawei
Джерело: 24 Канал
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