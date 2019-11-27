Huawei презентувалаTWS-навушники Honor FlyPods 3 з активною шумоізоляцією

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На презентації в Пекіні компанія Huawei показала нового конкурента AirPods Pro – бездротові навушники Honor FlyPods 3. Однією з головних особливостей новинки є система активної шумоізоляції.

Навушники підключаються до смартфона за допомогою Bluetooth 5.0. Їх вистачає на 3 години автономної роботи, але виробник поки не розкрив час роботи при зарядці від кейса.

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Як і інші схожі навушники, новинка містить два незалежних модулі для лівого й правого вуха, а також спеціальний футляр для підзарядки. Покупцям будуть пропонуватися версії в білому і чорному варіантах.

За головну функцію активної шумоізоляції відповідають два додаткових мікрофони в кожному навушнику: один аналізує звук зовні, а інший всередині вуха. Все зайве обрізається, щоб ви не чули навколишній шум. При необхідності функцію можна відключити – наприклад, щоб чути звуки машин під час пробіжки.

До слова, крім цього Huawei також представила смарт-годинник з можливістю прийому дзвінків Honor MagicWatch 2. Та 5G флагмани Honor V30 та V30 Pro.


Нові Honor FlyPods 3 / Huawei

Ціна новинки

Оцінили Honor FlyPods 3 в 799 юанів (приблизно 114 доларів), дата початку продажів поки не повідомляється.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Honor Huawei
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