Huawei тестує революційну ігрову технологію для смартфонів

Для PC ґеймерів технологія рейтрейсингу вже давно не нова і нею нікого не здивуєш. Зараз трасування променів дійшло до найстаріших тайтлів, які побачили світ задовго до самої технології. Однак, зовсім інша справа смартфони. Тут у виробників є всі шанси вразити недосвідчену публіку.

Саме такий шлях обрала компанія з піднебесної – Huawei. Флагманський процесор компанії Kirin 990 легко впорався зі, здавалося б, майже нездійсненним завданням.

Цікаво: Huawei представила 5G флагмани Honor V30: характеристики та ціни

Як проходили тести

Для демонстрації технології трасування променів на мобільних пристроях обрали гру Love is Justice від NetEase. Звісно ж Huawei обрала для тесту свій флагманський процесор Kirin 990, продуктивність якого нехай і дещо поступається A13, на якому працює iPhone 11, але перевищує показники Snapdragon 855 і A12. Для запуску також потрібна була оболонка EMUI.

Демонстрація рейтрейсингу для смарфонів від Huawei:

Очевидні мінуси

Звісно трасування променів значно знижує час автономної роботи смартфона і вимагає всієї доступної обчислювальної потужності ґаджета. Потенційним вирішенням цієї проблеми може бути обмеження числа FPS (кадрів в секунду), проте в цілому, судячи з усього, у Kirin 990 не було великих проблем з рейтрейсингом.

Що таке трасування променів?Англійською Ray trassing в комп'ютерних іграх – це рішення для створення реалістичного освітлення, відображень й тіней, що забезпечує більш високий рівень реалізму у порівнянні з традиційними способами рендерингу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно