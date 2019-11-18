Huawei шукає хакерів: скільки заплатить компанія за злом своїх пристроїв

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Скільки заплатитьHuawei за злом своїх пристроїв / unsplash

Виробники смартфонів часто звертаються за допомогою до сторонніх спеціалістів, аби захистити від злому свої пристрої. В мережі з'явилась інформація, що Huawei шукає хакерів, які знайшли б уразливості в пристроях компанії, пропонуючи доволі велику винагороду.

Twitter-блогер Azeria опублікував знімки "секретної зустрічі" представників компанії з відомими фахівцями з кібербезпеки.

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За даними джерела, захід Mobile Vulnerability Reward Program відбувся в Мюнхені. На опублікованих знімках видно "розцінки" на пошук вразливостей як в уже представлених, так і в майбутніх мобільних пристроях компанії.

Скільки заплатять за злом пристроїв Huawei?

Згідно "фотозвітом" інсайдера, максимальна винагорода за виявлення критичної уразливості становить приблизно 220 000 доларів, а мінімальний розмір "хакерської премії" стартує з позначки близько 1 100 доларів. За даними джерел мережі, виплати будуть проводитися за виявлені "дірки" не тільки в ґаджетах, але і в новій операційній системі HarmonyOS.

Що про це кажуть в компанії?

Компанія Huawei інформацію про програму пошуку вразливостей не прокоментувала.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Кібербезпека хакери Huawei
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