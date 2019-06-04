Huawei скорочує виробництво смартфонів: в компанії прокоментували чутки

Компанія Huawei заперечила чутки, які напередодні з’явились у мережі, буцімто виробник скорочує виробництво смартфонів. У компанії наголошують, рівень виробництва їхніх смартфонів Huawei перебуває на нормальному рівні.

Як пише gizchina.com, у компанії наголошують, ніякі відчутні корективи в обсяг замовлень не вносили.

Нагадаємо, що кілька днів тому, китайське видання South China Morning Post повідомило, що китайський виробник скоротив замовлення смартфонів на заводі Foxconn.

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Виробництво, начебто, набрало нових працівників, а зараз змушене зупиняти кілька ліній.

Щоправда, 19 серпня закінчується 90-денне відтермінування, яку отримала Huawei. Після цього компанії загрожує повна заборона на ведення бізнесу в США.

Деталі скандалу із Huawei? Все почалось з того, що Міністерство торгівлі США внесло Huawei до "чорного списку" та заборонило діяльність на території країни. Після цього багато американських технологічних компаній заявили про призупинення співпраці із китайським виробником. Серед них Google, ARM, Intel та Qualcomm. Microsoft теж видалила Huawei із списку партнерів.