Huawei випустила чохол, що забезпечує бездротову зарядку

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Чохол Huawei P30 Wireless Charging Case
Чохол Huawei P30 Wireless Charging Case / vopmart.com

Нещодавно компанія Huawei випустила нові флагманські смартфони P30 і P30 Pro. Якщо останній підтримує технологію бездротової зарядки, то молодша версія P30 не може похвалитись таким вмінням. Саме для цього компанія випустила спеціальний чохол Huawei P30 Wireless Charging Case.

Як інформує Gizmochina, новинка оснащена спеціальною котушкою для передачі електричного заряду без проводів і підтримує зарядку, потужністю до 10 Вт. Також чохол отримав сертифікат безпеки TÜV Rheinland і сертифікат відповідності стандарту Qi.

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Чохол також має магніт, що дає змогу прикріпити смартфон до автомобільного тримача.

Ціна. Вартість новинки поки не розголошують. Відомо лише, що чохол буде доступний у двох кольорах: помаранчевому і бирюзово-зеленому.

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Теги: Новини Техно Техно Huawei Ґаджети
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