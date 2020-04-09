Huawei випустила новий розумний телевізор з висувною камерою

Компанія Huawei випустила свій перший розумний OLED-телевізор 65-дюймовою панеллю. Частота оновлення зображення 120 Гц. Цікаво, що він отримав фронтальну камеру, що з'являється у спеціальній конструкції.

Екран отримав пікову яскравість 1000 кд/м2 і підтримує розширений динамічний діапазон. Пристрій працює під управлінням операційної системи Harmony OS власної розробки компанії Huawei.

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Цікаві фішки

Особливістю пристрою є висувна фронтальна камера з роздільною здатністю 24 Мп. Вона має оснащена надширококутним об'єктивом, яка може використовуватися для відеодзвінків та управління жестами.

Телевізор працює під управлінням системи HiSilicon Hi83559C з окремим нейронним процесором NPU, який відповідає за роботу персонального помічника, голосового управління та керування жестами.

Акустична система має ​​14 гучномовців з потужністю 75 Вт.

Окрім того, новий розумний телевізор отримав окремий чіп Hongu 898, який використовується для оптимізації загальної якості зображення.

Розумний телевізор від Huawei / Скріншот

Ціна

Новий Huawei OLED TV Vision X65 надійде у продаж з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті.

Він оцінений у 3500 доларів (98 тисяч гривень). Продаж почнуться 26 квітня. Щоправда, він буде ексклюзивним для китайського ринку.

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