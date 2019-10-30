Huawei випустила розумний телевізор Smart Screen у "розкішному кольорі"

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Розумний телевізор Huawei Smart Screen
Розумний телевізор Huawei Smart Screen / gizmochina.com

Китайський виробник Huawei провів в Китаї презентацію, в рамках якої анонсувала кілька продуктів, зокрема 65-дюймову модель телевізора Smart Screen.

Як пише gizmochina.com, Huawei Smart Screen відомий також як Huawei Smart TV.

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Цю модель представили наприкінці вересня. Зараз компанія випустила телевізор в новому варіанті кольору Mocha Gold (мокко золото), щоб має надати йому більш розкішний вигляд.

Чим цікава модель? Huawei Smart Screen оснащений 4K дисплеєм Quantom Dot, який має роздільну здатність 3840x2160 пікселів, 100% колірної охоплення NTSC і динамічну компенсацію зображення MEMC.

Новинка працює на фірмовому чіпі HiSilicon, який поставляється з двома ядрами Cortex-A53 і двома ядрами Cortex-A73, а також чотирьохядерним графічним процесором G51. Також телевізор оснащений 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Huawei Huawei Smart TV

Компанія вважає, що так Huawei Huawei Smart TV виглядає "дорожче" 

Huawei Smart Screen отримав ексклюзивну інтелектуальну звукову систему 8+1+1, яка має шість широкосмугових динаміків, два високочастотних динаміки і один низькочастотний.

Ще одна цікава фішка телевізора – висувна камера на базі штучного інтелекту, що забезпечує роздільну здатність FullHD для відеозв'язку і може адаптуватися до змін освітлення.

Ціна. Huawei Smart Screen в кольорі Mocha Gold оцінений на китайському ринку у 6999 юанів (це 992 долари або 24 500 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Huawei Побутова техніка
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