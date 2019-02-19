Huawei визначилася із датою анонса смартфонів Huawei P30 та P30 Pro

47 Читать новость на русском
Ймовірний дизайн Huawei P30 Pro
Ймовірний дизайн Huawei P30 Pro / Фото з соцмереж

Компанія Huawei визначилася із датою анонса флагманських смартфонів Huawei P30 та P30 Pro. Презентацію проведуть 26 березня 2019 року в Парижі.

Дата анонсу. Huawei P30 дебютують на місяць пізніше флагманів, які конкуруючі компанії можуть представити на виставці MWC 2019, яка відбудеться з 25 по 28 лютого в Барселоні.

Читайте також: Рейтинг найкращих смартфонів у світі

Як це зазвичай буває, в запрошенні не розголошується особливих подробиць про новинки. Проте, в невеликому тизерному ролику підкреслюються можливості камер смартфонів по наближенню без втрати якості.

Huawei P30 та P30 Pro
Huawei P30 та P30 Pro представлять 26 березня

Характеристики. Згідно з більш ранніми витокам відомо що, Huawei P30 і P30 Pro отримають OLED-дисплеї з краплевидними вирізами і збільшеною діагоналлю – 6,1 і 6,5 дюйма відповідно. Обидва смартфони отримають інтегрований з екраном сканер відбитків пальців.

Тизер Huawei P30 та P30 Pro – дивіться відео

Основна камера Huawei P30 буде потрійною з основним сенсором Sony IMX600. Huawei P30 Pro повинен вийти з чотирма модулями основної камери, включаючи "перископний" модуль для покращеного зуму та 38-мегапіксельний сенсор Sony IMX607.

Апаратної основою новинок стане флагманський процесор Kirin 980, 8 ГБ оперативної пам'яті у P30 і 12 ГБ ОЗУ у P30 Pro. Замість використання 40-ватної зарядки, серія P30 буде обмежена зарядкою 22,5 Вт. Також відзначається відсутність 3,5-міліметрового роз'єму для навушників. Смартфони будуть працювати під управлінням операційної системи Android 9 Pie з фірмовою оболонкою EMUI 9.1.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Xiaomi зізналася у своїй брехні
сьогодні
2315
Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі
17 лютого 20:04 Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі
683
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
13 лютого 19:02 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 534
Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
12 лютого 16:02 Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
Борис Немировський 1076
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
12 лютого 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
3756
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
10 лютого 20:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
3670
Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
9 лютого 20:03 Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
2301
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук