Huawei визначилася із датою анонса смартфонів Huawei P30 та P30 Pro

Компанія Huawei визначилася із датою анонса флагманських смартфонів Huawei P30 та P30 Pro. Презентацію проведуть 26 березня 2019 року в Парижі.

Дата анонсу. Huawei P30 дебютують на місяць пізніше флагманів, які конкуруючі компанії можуть представити на виставці MWC 2019, яка відбудеться з 25 по 28 лютого в Барселоні.

Читайте також: Рейтинг найкращих смартфонів у світі

Як це зазвичай буває, в запрошенні не розголошується особливих подробиць про новинки. Проте, в невеликому тизерному ролику підкреслюються можливості камер смартфонів по наближенню без втрати якості.



Huawei P30 та P30 Pro представлять 26 березня

Характеристики. Згідно з більш ранніми витокам відомо що, Huawei P30 і P30 Pro отримають OLED-дисплеї з краплевидними вирізами і збільшеною діагоналлю – 6,1 і 6,5 дюйма відповідно. Обидва смартфони отримають інтегрований з екраном сканер відбитків пальців.

Тизер Huawei P30 та P30 Pro – дивіться відео

Основна камера Huawei P30 буде потрійною з основним сенсором Sony IMX600. Huawei P30 Pro повинен вийти з чотирма модулями основної камери, включаючи "перископний" модуль для покращеного зуму та 38-мегапіксельний сенсор Sony IMX607.

Апаратної основою новинок стане флагманський процесор Kirin 980, 8 ГБ оперативної пам'яті у P30 і 12 ГБ ОЗУ у P30 Pro. Замість використання 40-ватної зарядки, серія P30 буде обмежена зарядкою 22,5 Вт. Також відзначається відсутність 3,5-міліметрового роз'єму для навушників. Смартфони будуть працювати під управлінням операційної системи Android 9 Pie з фірмовою оболонкою EMUI 9.1.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно