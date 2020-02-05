Розумний годинник Huawei Watch GT 2 можна купити в Україні: ціна

Компанія Huawei заявила про старт продажу нового фірмового смарт-годинника Huawei Watch GT 2 в розмірі 42 мм. Девайс може тиждень працювати на одному заряді, що рідкість серед розумних годинників.

Як розповіли Техно 24 у пресслужбі Huawei в Україні, новинка оснащена чіпом Kirin A1 і підтримує інтелектуальний алгоритм енергозбереження від Huawei, що забезпечує до тижня автономної роботи девайсу.

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Що ще цікавого

Huawei Watch GT 2 отримав стильний дизайн зі скляним безрамковим 3D-екраном. Huawei Watch GT 2 42 мм доступний в трьох версіях з різними ремінцями: Sport, Classic, Elegant.

Девайс також має функції зберігання музики на пристрої, сповіщення про повідомлення, відстеження сну TruSleep 2.0 і моніторингу стресу TruRelax.

Huawei Watch GT 2 42 мм підтримує алгоритми для відстеження стану здоров'я користувачів. Наприклад, годинник буде відправляти оповіщення при підвищеній або недостатній частоті серцевих скорочень протягом більше 10 хвилин для контролю серцевої недостатності користувача. Всі дані про стан здоров'я можна відстежувати в додатку Huawei Health.

Ще одна цікава функція - Huawei TruSleep 2.0, якщо у користувача є проблеми зі сном, вона допоможе її визначити. Програма базується на технології оцінки параметрів сну, контролює його якість і частоту дихання.

Huawei Watch GT 2 надійшов у продаж в Україні

Ще одна розробка – поліпшення стану здоров'я користувачів під назвою TruRelax. Вона реєструє значення в ритму серця (ВРС) і допомагає зменшити рівень стресу користувачів.

Huawei Watch GT 2 42 мм також підтримує 15 різних спортивних режимів для занять, як в залі, так і на відкритому повітрі (біг, спортивна ходьба, велоспорт, плавання тощо). Годинник аналізує до 190 типів даних і надає рекомендації для поліпшення спортивних результатів і фізичної форми користувачів.

Huawei Watch GT 2 має кілька варіантів ремінця

Ціна

Huawei Watch GT 2 42 мм вже надійшов у продаж.

Версію Huawei Watch GT 2 42 мм (Sport, Classic) можна придбати за 4 999 гривень,

Версія Huawei Watch GT 2 42 мм Elegant коштує 5 999 гривень.

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